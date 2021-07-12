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EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman? EGM bekçi başvuruları nereden yapılır? İşte EGM bekçi başvuru e-devlet

EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman? EGM bekçi başvuruları nereden yapılır? İşte EGM bekçi başvuru e-devlet

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde gerçekleştirilen bekçi alımları için başvurular oldukça merak ediliyor. Peki EGM bekçi alımı 2021 başvuruları ne zaman? EGM bekçi başvuruları nereden yapılır? EGM bekçi başvuruları nasıl yapılır? EGM bekçi başvuru şartları neler? İşte EGM başvuru e-devlet…

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:35
EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman? EGM bekçi başvuruları nereden yapılır? İşte EGM bekçi başvuru e-devlet

EGM bekçi alımı 2021 başvuruları ne zaman?” sorusu, koronavirüs nedeniyle bekçi alımların ara verildiği için son dönemde oldukça merak ediliyor. Normalleşmeye geçilmesinin ardından iş arayan bekçiler alımların başlama tarihini araştırıyor. 2021 EGM bekçi alımlarının kısa süre içinde başlayacağı ve çok sayıda bekçinin işe alınacağı biliniyor. Son dakika EGM bekçi alımı başvuruları için Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama bekleniyor. Peki EGM bekçi alımı 2021 başvuruları ne zaman? EGM bekçi başvuruları nereden yapılır? EGM bekçi başvuruları nasıl yapılır? EGM bekçi başvuru şartları neler? Sizler için EGM başvuru e-devlet sürecini yazdık.

EGM BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?


EGM bekçi alımı 2021 başvuru tarihi oldukça merak ediliyor. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama gelmedi. 2021 bekçi alımı başvuru tarihine dair bir duyuru yapılmadı.

EGM bekçi alımı 2021 başvuru tarihi belli olduğunda haberimize tekrar göz gezdirebilirsiniz.

EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman

EGM BEKÇİ ALIMI 2021 KAÇ KİŞİ YAPILACAK?


Koronavirüsle mücadele sürecinde bekçi alımlarına ara verilmişti. Bu nedenle pek çok bekçi işsiz kaldı. EGM ve JGK'nın bekçi alımı haberinin ardından akıllara EGM bekçi alımı 2021 kaç kişi yapılacak? sorusu takıldı. Ancak EGM ve JGK'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Boy olarak 1.67 cm'den uzun olması,

-Beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak,

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

-Kötü şöhretli tanınmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EGM bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman

ASKERLİK YAPMADAN BEKÇİ OLUNUR MU?


Resmi Gazete'de 2019 yılında yayımlanan karara göre bekçilikte asker şartı kaldırıldı. Askerliğini yapmayanlar da bekçilik yapabiliyor.

2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?


Açıklanan son enflasyon rakamlarıyla birlikte bekçi maaşları yükseldi. En düşük maaş 5.008,221 TL oldu. En düşük maaş ilkokul mezunu bekçilere veriliyor.

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