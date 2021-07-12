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Canlı yayında başından vuruldu! Korkunç infaz...

Canlı yayında başından vuruldu! Korkunç infaz...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Takma adı Indıan Red Boy olan ünlü rapçi Instagramda canlı yayın yaptığı sırada kafasından vurularak öldürüldü.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:02
Canlı yayında başından vuruldu! Korkunç infaz...

Sosyal medya kullanıcıları korkunç sahnelere tanık olmaya devam ediyor. Bu kez korkunç görüntülerin adresi ABD'nin Kaliforniya eyaleti oldu. 

CANLI YAYINDA İNFAZ

Ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yaşayan ünlü rapçi, canlı yayında bir cinayete kurban gitti.

Ülke basınına yansıyan haberler göre korkunç olay, 8 Temmuz'da yaşandı. Indian Red Boy lakabıyla tanınan 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera, arkadaşıyla Instagram üzerinden canlı yayın ypmaya başladı. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Rivera'nın, ani bir saldırıya maruz kaldığı görüldü.

Sohbet sırasında, atılan kurşunların hedefi olan Rivera'nın burnundan kan gelmeye başladı. Canlı yayın yaptığı arkadaşından yardım isteyen Rivera, saniyeler sonra ise yere yığıldı.

Telefonunun yere düştüğü o anlarda akmaya devam eden canlı yayını izleyenler, o anlara şahit oldu.

Rivera'nın uğradığı saldırı karşısında şoke olan arkadaşı, çığlıklar atarak durumu anlamaya çalıştı.

ABD polisi tarafından yapılan açıklamada, canlı yayında başından vurulan adamın öldüğü belirlendi. Hawthorne Polis Departmanı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, genç rapçinin planlı bir şekilde takip edildiği ve cinayetin de bir çete tarafından işlendiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Canlı Yayında Başından Vurulan AdamZerail Dijon RiveraCanlı Yayında Infaz


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