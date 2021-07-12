USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Yaşam
Bunların hiçbir şeye saygısı yok! kilisenin üstüne çıkıp dans ettiler!

Bunların hiçbir şeye saygısı yok! kilisenin üstüne çıkıp dans ettiler!

İstanbul Kadıköy'de alkollü bir grup genç sabahın ilk saatlerine kadar yüksek sesle bölge sakinlerini rahatsız eti. Kilisenin üzerine çıkarak dans eden gençlere sosyal medyadan tepki yağdı. Dini değerlere, uyuyanlara, yaşayanlara hiç kimseye saygısı olmayan grup ortaya rezalet görüntüler çıkarttı.

Yaşam / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:28
Bunların hiçbir şeye saygısı yok! kilisenin üstüne çıkıp dans ettiler!

İstanbul, Kadıköy gece saatlerinde bir rezalete ev sahipliği yaptı.

Eğlence anlayışı milyonlar tarafından sorgulanan alkollü bir grup genç barlar sokağında, yüksek ses müzikle sabahın ilk saatlerine kadar  orada yaşayanları rahatsız etti. 

Yıllardır bu durumdan şikayetçi olan Kadıköy halkı sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. 

Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunanarak, 'Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.



ALKOL TAŞKINLIKLARI KABUL EDİLEMEZ


Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez.' dedi.


KİLİSENİN ÜSTÜNE ÇIKIP MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNADILAR


Öte yandan Kadıköy'ün bir başka noktasında ise alkollü bir grup dini değerleri hiçe saydı. Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkan 3 kişilik bir grup kilisenin üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynadı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Kadıköy KiliseKilisenin Üzerinde Dansılgın Sönmez


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı