Bunların hiçbir şeye saygısı yok! kilisenin üstüne çıkıp dans ettiler!

İstanbul, Kadıköy gece saatlerinde bir rezalete ev sahipliği yaptı.



Eğlence anlayışı milyonlar tarafından sorgulanan alkollü bir grup genç barlar sokağında, yüksek ses müzikle sabahın ilk saatlerine kadar orada yaşayanları rahatsız etti.



Yıllardır bu durumdan şikayetçi olan Kadıköy halkı sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.



Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunanarak, 'Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.









ALKOL TAŞKINLIKLARI KABUL EDİLEMEZ





KİLİSENİN ÜSTÜNE ÇIKIP MÜZİK EŞLİĞİNDE OYNADILAR

Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez.' dedi.Öte yandan Kadıköy'ün bir başka noktasında ise alkollü bir grup dini değerleri hiçe saydı. Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkan 3 kişilik bir grup kilisenin üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynadı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.