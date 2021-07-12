Bunların hiçbir şeye saygısı yok! kilisenin üstüne çıkıp dans ettiler!

İstanbul Kadıköy'de alkollü bir grup genç sabahın ilk saatlerine kadar yüksek sesle bölge sakinlerini rahatsız eti. Kilisenin üzerine çıkarak dans eden gençlere sosyal medyadan tepki yağdı. Dini değerlere, uyuyanlara, yaşayanlara hiç kimseye saygısı olmayan grup ortaya rezalet görüntüler çıkarttı.
İstanbul, Kadıköy gece saatlerinde bir rezalete ev sahipliği yaptı.
Eğlence anlayışı milyonlar tarafından sorgulanan alkollü bir grup genç barlar sokağında, yüksek ses müzikle sabahın ilk saatlerine kadar orada yaşayanları rahatsız etti.
Yıllardır bu durumdan şikayetçi olan Kadıköy halkı sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.
Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunanarak, 'Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.