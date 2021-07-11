Şükrü Kayabaş Kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş Kaç Yaşında? Şükrü Kayabaş Baş Cazgırlık Görevini Bırakıyor

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 56 yıldır baş cazgırlık görevini üstlenen Şükrü Kayabaş her yıl Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde görev alıyor. 1963 yılında ustası Şirin Mustafa'nın yanında çıraklığa başlayan Şükrü Kayabaş kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş kaç yaşında?





Şükrü Kayabaş Kimdir?

Şükrü Kayabaş Kaç Yaşında?



Baş Cazgırlık Ne Demek?



Kırklareli Babaeski ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Kayabaş, 21 Ocak 1943 tarihinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren Kırkpınar Yaplı Güreşlerinde yer alan Şükrü Kayabaş, ustası Şirin Mustafa'nın yanında genç cazgır olarak bulunmuştur.20 yaşından itibaren başladığı çırakşık döneminde 1982 yılında baş cazgırlık görevine getirilen Şükrü Kayabaş, Kırıkpınar Yağlı Güreşlerinde 56 yıldır baş cazgırlık yapmaktadır.Cazgırlık görevinde 2014 yılında 51. Yılını geride bırakan Şükrü Kayabaş, Cazgırlık görevini platin yılına kadar Baş Cazgırlık yapmak istediğini belirtmektedir. Pekic Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Baş Cazgırlık yapan56 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Baş Cazgırlık görevini üstlenen Şükrü Kayabaş 21 ocak 1943 yılında dünyaya gelmiştir. Baş Cazgır Şükrü Kayabaş, 2021 yılı itibariyle 78 yaşındadır. Peki,veBaş cazgırlık yapan Şükrü Kayabaş etraftan gelen? veSorularını şu şekilde yanıtlamıştır.Baş Cazgırlık başpehlivanların er meydanına salan kişi olmasının yanında onları çok iyi tanıması gereken kişidir. Manileri okurken ve pehlivanları seyirciye tanıtırken memleketlerini, yaptıkları oyunları ve diğer özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Bu sebeple baş cazgırlık yapan kişinin pehlivan hakkında her şeyi bilmesi son derece önemlidir. Açıklamasını gerçekleştirmiştir.56 yıldır baş cazgırlık yapanve Şükrü Kayabaş hakkında merak edilen sorular bu şekilde cevaplandırılmaktadır.