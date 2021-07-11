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Şükrü Kayabaş Kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş Kaç Yaşında? Şükrü Kayabaş Baş Cazgırlık Görevini Bırakıyor

Şükrü Kayabaş Kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş Kaç Yaşında? Şükrü Kayabaş Baş Cazgırlık Görevini Bırakıyor

Bu yıl 640. Kez düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş cazgırlık görevini yine Şükrü Kayabaş gerçekleştirecek. 56 yıldır aralıksız olarak Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş cazgırlık yapan Şükrü Kayabaş kimdir?Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş kaç yaşında?

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 14:05
Şükrü Kayabaş Kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş Kaç Yaşında? Şükrü Kayabaş Baş Cazgırlık Görevini Bırakıyor

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 56 yıldır baş cazgırlık görevini üstlenen Şükrü Kayabaş her yıl Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde görev alıyor. 1963 yılında ustası Şirin Mustafa'nın yanında çıraklığa başlayan Şükrü Kayabaş kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş kaç yaşında?

Şükrü Kayabaş Kimdir?


Kırklareli Babaeski ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Kayabaş, 21 Ocak 1943 tarihinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren Kırkpınar Yaplı Güreşlerinde yer alan Şükrü Kayabaş, ustası Şirin Mustafa'nın yanında genç cazgır olarak bulunmuştur.

20 yaşından itibaren başladığı çırakşık döneminde 1982 yılında baş cazgırlık görevine getirilen Şükrü Kayabaş, Kırıkpınar Yağlı Güreşlerinde 56 yıldır baş cazgırlık yapmaktadır.
Cazgırlık görevinde 2014 yılında 51. Yılını geride bırakan Şükrü Kayabaş, Cazgırlık görevini platin yılına kadar Baş Cazgırlık yapmak istediğini belirtmektedir. Pekic Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Baş Cazgırlık yapan Şükrü Kayabaş kaç yaşında?



Şükrü Kayabaş Kaç Yaşında?


56 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Baş Cazgırlık görevini üstlenen Şükrü Kayabaş 21 ocak 1943 yılında dünyaya gelmiştir. Baş Cazgır Şükrü Kayabaş, 2021 yılı itibariyle 78 yaşındadır. Peki, Baş Cazgırlık nedir? ve Baş Cazgır ne demek?

Baş Cazgırlık Ne Demek?


Baş cazgırlık yapan Şükrü Kayabaş etraftan gelen Baş Cazgırlık ne demek? ve baş cazgırlık nedir? Sorularını şu şekilde yanıtlamıştır.

Baş Cazgırlık başpehlivanların er meydanına salan kişi olmasının yanında onları çok iyi tanıması gereken kişidir. Manileri okurken ve pehlivanları seyirciye tanıtırken memleketlerini, yaptıkları oyunları ve diğer özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Bu sebeple baş cazgırlık yapan kişinin pehlivan hakkında her şeyi bilmesi son derece önemlidir. Açıklamasını gerçekleştirmiştir.



56 yıldır baş cazgırlık yapan baş cazgır Şükrü Kayabaş kimdir ve Şükrü Kayabaş hakkında merak edilen sorular bu şekilde cevaplandırılmaktadır.

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