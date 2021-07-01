Sınav heyecanının bitmesiyle birlikte tercih heyecanı başladı! 2021 YKS sınavına giren üniversite adayları sınavların açıklanma tarihini bekliyor. ÖSYM'den gelecek olan resmi açıklamanın ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak tartışması son bulacak. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?





YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Sonuçları Açıklandı mı?

2021 YKS Sınav Sonuçları Nerede Yayınlanacak?

YKS Baraj Puanı Kaç?

YKS Tercihleri Nasıl Yapılır? Üniversite Tercihleri Nasıl Yapılır?



ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2021 YKS sınavının tamamlanmasının ardından öğrencilerden? sorusu gündeme geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı açıklamalar doğrultusundacevaplandırıldı. Milyonlarca üniversite adayının girdiği sınavın sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.Öğrencilerin sık sık gündeme getirdiğikonusunda henüz bir gelişme geerçekleşmedi. ÖSYM'nin yaptığı açıklamalara göre YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilenÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.endişesi yaşayan adaylar her yıl olduğu gibi bu yıl daÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşım sağlayacak.TYT puanı ile öğrenci alan üniversitelere girebilmek v3e tercih edebilmek adına YKS baraj puanını geçmek gerekiyor. Bu durumu öğrenen üniversite adaylarıtartışması içerisine girse de her yıl ÖSYMaçıklaması gerçekleştiriyor. PekiBu yıl ÖSYM'nin yaptığı resmi açıklamalar doğrultusunda150 olarak belirtildi. Lisans programlarından tercih yapacak olan adayların ise AYT (Alan Yeterlilik Testi) 180 puan barajını geçmesi gerekmektedir.Üniversite adayları 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Heyecanla beklenen bir dönem olan YKS tercih dönemi beraberinde çeşitli soruları getiriyor. İlk kez sınava giren adaylardan gelen sorular üzerine ÖSYM'den açıklama gerçekleştirildi. Üniversite adayları üniversite tercihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kısa süre içerisinde kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.? ve daha fazlası önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ÖSYM açıklamasının ardından netlik kazanacak.