TBMM'de kabul edildi! O kanunda köklü değişiklik!

İcra ve İflas Yasası TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek. Tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.



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