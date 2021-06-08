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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde skandal! Deprem toplanma alanı meclisin onayı olmadan satışa çıktı!

Bakırköy Belediyesi Koru Florya'nın hemen yanında bulunan yaklaşık 33 bin metrekare alanın satışı için onay verdi. CHP Grup Başkanı Celal Sevinç'le birlikte bazı meclis üyelerinin de ret verdiği alanın satışı, CHP'li bazı meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti'nin oylamaya katılmadığı toplantıda, 14 meclis üyesinin kararıyla kabul edilen satış yetkisinin hukuki olup olmadığı da tartışmaya açıldı. Satış kararı alınan alanın deprem toplanma alanı olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 16:27
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde skandal! Deprem toplanma alanı meclisin onayı olmadan satışa çıktı!

Bakırköy Belediyesi Meclisi dün belediye başkanı Bülent Kerimoğlu başkanlığında gerçekleşti. 33 meclis üyesi bulunan Bakırköy Belediye Meclisi sadece 14 CHP'li meclis üyesinin yer aldığı bileşimle açıldı. Mecliste, grup toplantılarında komisyona gitmesi kararlaştırılan 33 bin metrekare alanın satış konusu, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin olmamasını fırsat bilen Bülent Kerimoğlu tarafından son anda başkanlık teklifi olarak meclise sunuldu.

YÜZDE 90'I YEŞİL ALAN

Yaklaşık 33 bin metrekare alana sahip arazinin yüzde 90'ının yeşil alan, kalan yüzde 10'unun ise imara açık olduğu öğrenilirken, 'Kanal İstanbul Projesi'nin kesişme noktalarından biri olduğu görüldü. Meclis toplantısının öncesinde komisyona gideceği belirtilen ancak son anda başkanlık önergesi olarak getirilen, 'Arazi satışı yetkisi' CHP'li bazı üyelerin onayıyla verildi.



AK PARTİ OYLAMADA YER ALMADI

Söz konusu satış kararının öncesinde 'Hukuk Komisyonu'na havale edileceği bilgisi verildiği için meclise girdiklerini belirten Ak Parti Grubu, gündemin 5. maddesi olan satış teklifinin okunmasıyla, oylamaya katılmayacaklarını belirterek meclisten ayrıldı.

'RET' VEREN GRUP BAŞKANININ PEŞİNDEN GİTTİLER

Meclis toplantısı öncesi yapılan grup toplantısının uzaması sonrası, aynı zamanda grup başkanı da olan CHP İlçe Başkanı Celal Sevinç'in satış yetkisine 'ret' vermesiyle birlikte, meclis üyelerinden Cem Özbey, Margarit Dikme, Nebahat Civan, S. Nadir Ataman, Nesrin Serindağ, Mesut Metin, Nagehan Tetik ve Umut Yenici' de toplantıya katılmayan isimler oldu.

SATIŞA 'EVET' DİYENLER EL KALDIRDI

CHP Grup Başkanı'nın 'RET' oyuna karşılık, Emel Tığlı, Cavit Ganiç, Mahir Çelik, Arzu Gezent, Hasan Çalış, Haluk Halilağaoğlu, Mehmet Tunçer Süner, Tarkan Ellergezen, Özden Yerlikaya, Taşkın Toprak, Ali Türkoğlu ve Gökmen Yıldırım, 'evet' oyu verdi.



4 MECLİS ÜYESİ HİÇ KATILMADI

Uzun zamandır sağlık sorunları nedeniyle meclise katılmayan CHP'li Saffet Onur dışında, Aret Şirin Tatlıdil, Jale Tamşan ve Recai Delibaş ise toplantıya hiç katılmadı.

ALINAN KARAR HUKUKSUZDUR

Sabah'ta yer alan habere göre, MHP'li Meclis üyesinin katılmadığı, Ak Partili Meclis üyelerinin ise oylamadan çıktığı toplantıda, Belediye Kanunun 22. Maddesi'ne göre karar yeter sayısı tamamlanmadığı için Bülent Kerimoğlu'nun aldığı kararın geçersiz olduğu belirtildi.

KORU FLORYA'DA 3 GÜN ÖNCE SATIŞA ÇIKTI

Satış yetkisi alınan kamu arazisinin hemen yan tarafındaki tartışmalı Koru Florya AVM'nin de 4 gün önce satışa çıkarıldığı öğrenilirken, Bakırköy Belediyesi'nin 33 bin metrekare alanı kime satacağı da merak konusu oldu.

'BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPILACAK'

Kamu arazisinin satış yetkisini alan Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlıu, sonrasında yaptığı konuşmada ise Kasım 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle temellerini atarak en geç 12 ayda biteceği sözünü verdiği ve aradan geçen 5 yılın ardından geçen ay İBB'nin yapacağını söyleyerek meclisten onay aldığı Osmaniye Mahallesi'nde kaba inşaat halindeki Belediye Hizmet Binası'nı yapacağını söyledi.

Ak PartiKemal Kılıçdaroğlu

 
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