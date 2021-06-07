Düşük Kalorili Diyet Yemekleri! Bu Yemeklerle Kilo Verebilirsiniz

1-Peynir Dolgulu Kabak Sandalı



Peynirli Kabak Sandalı Tarifi



2-Diyet Mantı Tarifi

Diyet Mantı Tarifi

3-Fit Poğaça Tarifi

4-Fit Tatlı Tarifi

Diyet Aşure Tarifi

Diyet yemeklerinin vazgeçilmezi,en önemli malzemesi kabak ile hazırlanan kabak sandalına bayılacaksınız!arayışındaysanız bu tarif sofralarınızı süsleyecek.Malzemeler:•4 orta boy kabak•2 adet yumurta•200 gr beyaz peynir•Maydanoz•Karabiber•Tuz•Pul biber1-Dört adet kabağı yıkadıktan sonra ikiye ayırarak içlerini temizleyin.2-Kabakların üzerine su ve tuz ilavesi yaparak haşlayın.3-Haşlama sırasında kabakların dağılmamasına dikkat edin.4-Bir kase içerisinde peyniri ezdikten sonra 2 adet yumurta ve maydanoz, kara biber, tuz, pul biber karışımını hazırlayın.5-Hazırladığınız karışımı kabakların iç kısmına doldurduktan sonra fırını ızgara bölümüne getirerek 220 derecede kabakları pişirin.6-Kabakların üst kısmı kızardığında yemek hazır olacaktır.arayışında olanları için hazırlanansofralarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak!arasında zirvedeki yerini koruyan bu tarifle sizler de lezzetli birhazırlayabilirsiniz.Malzemeler:•1 su bardağı kırmızı mercimek•2 su bardağı ılık su•Tuz•Kırmızı biber• Karabiber•Kimyon•2-3 dal maydanozSos Malzemeleri:•1-2 diş sarımsak•Yoğurt•Yağ•Kırmızı biber1-1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadıktan sonra tencereye alın.2-Üzerine 2 su bardağı kaynar su ekledikten sonra mercimekler suyu çekene kadar pişirin.3-Pişen mercimeğin üzerine baharatları ekleyin ve soğuduktan sonra yoğurun.4- Misket büyüklüğünde mercimek topları hazırlayın.5-Üzeri için hazırladığınız sosu dökerek servise hazır hale getirin.yapmak isteyenler bu tarifi uygulayabilir.için hazırlanankilo verme dönemlerinin gözde lezzetleri arasında yer alıyor.bilmeyenler bu tarifi beş dakikada hazırlayacak!Malzemeler:•1 yumurta•2 yemek kaşığı yoğurt•Yarım tatlı kaşığı tuz•Yarım paket kabartma tozu•Biraz maydanoz• 1 yemek kaşığı zeytinyağı•1 su bardağı yulaf unu•Çeyrek kalıp peynir1-Bir kap içerisine 1 adet yumurtayı kırın.2-Kırılan yumurtanın üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyin.3-1 Bardak yulaf unu, kabartma tozu, maydanoz, peynir ekleyerek karıştırın.4-Kaşık yardımıyla aldığınız harcı yağlı kağıt serilen tepsiye ceviz büyüklüğünde paylaştırın.5-Üzerine yumurta sarısı sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin.6-Pişirme süresi 30 dakikadır.arasında en popüleri olan bu fit tatlı tarifi vazgeçilmez lezzetiniz olacak. Birbirinden farklı meyvelerle hazırlayabileceğiniz budiyet dönemlerinde! Sizler dearayışı içerisindeyseniz bu tarif ile lezzet şöleni yapabilirsiniz.Muharrem ayının vazgeçilmesi aşure, diyet yapanlar için her zaman iyi bir seçenek olmayabilir. Bu demek değildir kiiçerisinde olan kişiler aşure yiyemez. Beyaz Gazete'nin hazırlamış olduğuile kilo verme döneminde de aşure tüketimi gerçekleştirebilirsiniz.Malzemeler:•1 su bardağı nohut•5-6 adet kuru kayısı•1 avuç kuru üzüm•1 portakal rendesi•3 su bardağı buğday•2-3 adet karanfil•1 çubuk tarçın•2 çay bardağı çam balı•1 su bardağı kuru fasulye•5-6 adet kuru incirSüsleme için:•Tarçın•Hindistan cevizi•Nar•Fındık•Nohut ve fasulyeleri bir gece öncesinden ıslatın.•Buğdayı üzerine su ekleyerek haşlayın.•Kaynayan su içerisine haşlanmış buğdayı ekleyin. 15 dakika sonra fasulye ve nohut ekleyin.•Kuru meyveleri yıkayarak su içerisinde bekletin ve küçük parçalara ayırın.•10 dakika boyunca pişen fasulye, nohut, buğday üzerine kuru meyveleri ilave edin.•Karanfil, portakal kabuğu, tarçını ekleyin.•En son balı ekledikten sonra üzerini süsleyerek servise hazır hale getirin.vearayışında olanlar için hazırlanmış bu dört yemek tarifini diyet süresince ara ara tüketebilirsiniz. Yaz-kış bulabileceğiniz malzemelerden oluşan bu dörtsofralarınızın vazgeçilmezi olacak.