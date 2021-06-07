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Düşük Kalorili Diyet Yemekleri! Bu Yemeklerle Kilo Verebilirsiniz

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo pek çok kişinin büyük ortak noktası haline geldi. Tatile birkaç gün kala kilo vermeye çalışanlar ve tatil sürecinde daha fazla kilo almamak için çabalayanlara müjde! Tatil boyunca tüketebileceğiniz düşük kalorili diyet yemekleri bulundu! Birbirinden lezzetli az kalorili yemeklerle tatil boyunca formunuzu koruyacaksınız. İşte pratik ve az kalorili 4 diyet yemeği tarifi!

KADIN / 7 Haziran 2021 Pazartesi 15:34
Düşük Kalorili Diyet Yemekleri! Bu Yemeklerle Kilo Verebilirsiniz

1-Peynir Dolgulu Kabak Sandalı


Diyet yemeklerinin vazgeçilmezi, düşük kalorili yemek tariflerinin en önemli malzemesi kabak ile hazırlanan kabak sandalına bayılacaksınız! Az kalorili akşam yemeği arayışındaysanız bu tarif sofralarınızı süsleyecek.

Malzemeler:

•4 orta boy kabak

•2 adet yumurta

•200 gr beyaz peynir

•Maydanoz

•Karabiber

•Tuz

•Pul biber


Peynirli Kabak Sandalı Tarifi


1-Dört adet kabağı yıkadıktan sonra ikiye ayırarak içlerini temizleyin.

2-Kabakların üzerine su ve tuz ilavesi yaparak haşlayın.

3-Haşlama sırasında kabakların dağılmamasına dikkat edin.

4-Bir kase içerisinde peyniri ezdikten sonra 2 adet yumurta ve maydanoz, kara biber, tuz, pul biber karışımını hazırlayın.

5-Hazırladığınız karışımı kabakların iç kısmına doldurduktan sonra fırını ızgara bölümüne getirerek 220 derecede kabakları pişirin.

6-Kabakların üst kısmı kızardığında yemek hazır olacaktır.


2-Diyet Mantı Tarifi



Diyet akşam yemeği arayışında olanları için hazırlanan diyet mantı tarifi sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak! Kilo aldırmayan yemek tarifleri arasında zirvedeki yerini koruyan bu tarifle sizler de lezzetli bir diyet akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

•1 su bardağı kırmızı mercimek

•2 su bardağı ılık su

•Tuz

•Kırmızı biber

• Karabiber

•Kimyon

•2-3 dal maydanoz

Sos Malzemeleri:

•1-2 diş sarımsak

•Yoğurt

•Yağ

•Kırmızı biber

Diyet Mantı Tarifi


1-1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadıktan sonra tencereye alın.

2-Üzerine 2 su bardağı kaynar su ekledikten sonra mercimekler suyu çekene kadar pişirin.

3-Pişen mercimeğin üzerine baharatları ekleyin ve soğuduktan sonra yoğurun.

4- Misket büyüklüğünde mercimek topları hazırlayın.

5-Üzeri için hazırladığınız sosu dökerek servise hazır hale getirin.

Diyet mantı tarifi

3-Fit Poğaça Tarifi


Fit yemek tarifi yapmak isteyenler bu tarifi uygulayabilir. Kilo vermek isteyenler için hazırlanan fit poğaça tarifi kilo verme dönemlerinin gözde lezzetleri arasında yer alıyor. Fit poğaça nasıl yapılır bilmeyenler bu tarifi beş dakikada hazırlayacak!

Malzemeler:

•1 yumurta

•2 yemek kaşığı yoğurt

•Yarım tatlı kaşığı tuz

•Yarım paket kabartma tozu

•Biraz maydanoz

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

•1 su bardağı yulaf unu

•Çeyrek kalıp peynir


Fit Poğaça Tarifi

1-Bir kap içerisine 1 adet yumurtayı kırın.

2-Kırılan yumurtanın üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyin.

3-1 Bardak yulaf unu, kabartma tozu, maydanoz, peynir ekleyerek karıştırın.

4-Kaşık yardımıyla aldığınız harcı yağlı kağıt serilen tepsiye ceviz büyüklüğünde paylaştırın.

5-Üzerine yumurta sarısı sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin.

6-Pişirme süresi 30 dakikadır.

4-Fit Tatlı Tarifi



Fit tatlı tarifleri arasında en popüleri olan bu fit tatlı tarifi vazgeçilmez lezzetiniz olacak. Birbirinden farklı meyvelerle hazırlayabileceğiniz bu fit tatlı diyet dönemlerinde kilo verme hızınızı artıracak! Sizler de kolay ve pratik tatlı tarifi arayışı içerisindeyseniz bu tarif ile lezzet şöleni yapabilirsiniz.

Diyet aşure tarifi

Diyet Aşure Tarifi



Muharrem ayının vazgeçilmesi aşure, diyet yapanlar için her zaman iyi bir seçenek olmayabilir. Bu demek değildir ki kilo verme dönemi içerisinde olan kişiler aşure yiyemez. Beyaz Gazete'nin hazırlamış olduğu diyet aşure tarifi ile kilo verme döneminde de aşure tüketimi gerçekleştirebilirsiniz.

Malzemeler:

•1 su bardağı nohut

•5-6 adet kuru kayısı

•1 avuç kuru üzüm

•1 portakal rendesi

•3 su bardağı buğday

•2-3 adet karanfil

•1 çubuk tarçın

•2 çay bardağı çam balı

•1 su bardağı kuru fasulye

•5-6 adet kuru incir

Süsleme için:

•Tarçın

•Hindistan cevizi

•Nar

•Fındık


Diyet Aşure Tarifi


•Nohut ve fasulyeleri bir gece öncesinden ıslatın.

•Buğdayı üzerine su ekleyerek haşlayın.

•Kaynayan su içerisine haşlanmış buğdayı ekleyin. 15 dakika sonra fasulye ve nohut ekleyin.
•Kuru meyveleri yıkayarak su içerisinde bekletin ve küçük parçalara ayırın.

•10 dakika boyunca pişen fasulye, nohut, buğday üzerine kuru meyveleri ilave edin.

•Karanfil, portakal kabuğu, tarçını ekleyin.

•En son balı ekledikten sonra üzerini süsleyerek servise hazır hale getirin.


Diyet yemek tarifleri ve diyet tatlıları arayışında olanlar için hazırlanmış bu dört yemek tarifini diyet süresince ara ara tüketebilirsiniz. Yaz-kış bulabileceğiniz malzemelerden oluşan bu dört diyet yemek tarifi sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

DiyetisyenMeyve DiyetiDiyet Listesi

 
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