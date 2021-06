AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK, sona erdi. Topantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.



Çelik'in yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:



Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir.



'KARA PROPAGANDALARLA MÜCADELE EDİYORUZ'



Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır. Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.



SANATÇI VE MÜZİSYENLERİN SESİNİ DUYUYORUZ!



Yendiden normalleşme yaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sektörler olumsuz etkileniyor. Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Müzik susmasın sloganı etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda Kültür ve Turizim Bakanımızın ve partimizin konuyu takip ettiğini bir kere daha ifade etmek isterim.



TÜRKİYE'DE İLK OLACAK!



Türkiye'nin ilk uçak gemisinin yapımı hızlı şekilde devam ediyor. Buna sahip olan sayılı ülkelerden biri olacağız. En önemlisi bu geminin hava platformunda İHA ve SİHA'lar için de platform olacak.



DENİZ SALYASI SORUNU!



Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabul edemeyeceğimiz bir kirliliğe yol açıyor. Bu deniz salyasanın yüzeyden temizlenmesi bunu ortadan kaldırmıyor. Temizlense bile ortaya çıkıyor. Burada bir sürü bileşen yan yana geliyor. Bu deniz salyası partide en yakından takip ettiğimiz meselelerden birisidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yarın bir çalıştay düzenleyecek. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını biliyoruz.



'EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ'



Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan prjoenin temel atma töreni yapıldığını görüyoruz. Bunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hukuk dışı meselelere son verilmeli. BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in işgalini soruşturması için bağımsız bir komisyon kurmasını memnuniyetle karşılıyoruz.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



'AK Parti içerisinde tamam denildiği andan itibaren o aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ondan sonra MHP ile paylaşılacak. Cumhur İttifakı anayasa taslağında uzlaşı ortaya çıktıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve hayata geçmesi için adımlar atılması sözkonusu olacak.



12 Eylül'deki 80 darbesinden beri Türkiye yeni anayasayı tartışılıyor. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Darbe süreçleri ortadan kalktıktan sonra sürekli olarak sivil anayasadan bahsedilmesi sözkonusu oldu. Aşağıdan yukarıya anayasa inşa edilmesi için çok değerli birikim ve çalışmalar var. Esasında birikim yüksek, buna verilmiş emek çok, şimdi esas mesele bunun hayata geçirilmesidir. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın üzerine düşeceğini yapacağı konusunda hiçbir kuşku yoktur.'



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI



Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil. Her girdiği seçimi kaybetmiş bir genel başkandan tutun da oy oranı yüzde 1'lerde gezenlere değin herkes erken seçim diye tutturmuş.



Siyaset bir tez, bir iddia ortaya koymak için yapılabilir fakat öyle bir konumlanma var ki AK Parti'nin anti-tezi olmaktan öteye gidemeyen iddialar var. Hepsi birbirine benzeyen bir yapının hiçbir siyasi argüman ve çözüm üretemeyip sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz.



'ATİNA BASKI YAPARAK ÇÖZÜM BULAMAYACAĞINI ANLAMALI'



Bu ziyarette Yunan Dışişleri Bakanı'nın daha önceki ziyarette yaptığı terbiyesizliğin terk edildiğini gördük.



Burada birkaç konu var: Atina şunu anlamak zorunda; Türkiye'nin üzerine AB'den veya başkalarından baskı yaparak çözebileceği hiçbir sorun yoktur. Tek bir yöntemi vardır, o da Türkiye ve Yunanistan'ın uzlaşmasıdır.



Burada bir avantajımız var, oraya gelen her devlet başka bir gayeyle geliyor, Yunanistan'ı çok sevdikleri için gelmiyor. Komşu olan biziz, deprem olur biz yardımınıza koşarız. Türkiye dostluğu tarihin süzgecinden ve meydan okumalarından geçmiş, herkesin fayda göreceği bir devlettir



İkincisi de şu: Masaya ön koşulsuz oturulması gerekiyor. Koşullarla gelinirse masaya orada da mesafe alınamaz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki hiçbir müzakere mekanizması Türkiye tarafından durdurulmamıştır.



ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ



ABD ile derin bir müttefiklik ilişkimiz var. İşbirliğimi yapacağımız alanlar ihtilaflı alanlara göre çok daha fazla. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. O şahsın ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir.



İkincisi, PYD/YPG terör örgütü bir PKK uzantısıdır. Bir terör örgütüne müttefikimizin destek vermemesi lazım. DEAŞ ile PKK arasından fark yok. Bizim ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir esasında.



Biden başkan yardımcısıyken sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeleri oldu. Bu yeni dönemde ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Odak noktamız o olursa bahsettiğim negatif noktaları çözmek daha kolay olur.