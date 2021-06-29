ODA TV onca açıklama ve görüntüye rağmen 'Kız yurdunda silah' yalanını sürdürdü

ODA TV, geçtiğimiz günlerde 'Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı.



Haberde, 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı' ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.



Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: 'Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi'







GÖRÜNTÜ VE AÇIKLAMALARA RAĞMEN YALANDA ISRARCILAR



ODA TV'nin iddiası kısa sürede çürütüldü. A Haber söz konusu yurda gidip oyuncak silahları görüntüledi. Dizinin yapımcıları ve KADEM'den gerekli açıklamalar yapıldı ve böylece iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.



ODA TV ise haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü.



Oda TV, bugün yine 'Kız yurdunda silah haberinin perde arkası' başlıklı bir haberi manşete taşıyarak algı peşine düştü.



Haberde yalan olduğu açıkça belli olan iddia için şu ifadeler yer aldı:



'Biz haberimizin arkasındayız.



Bu silahların gerçek mi, imitasyon mu olduğu resmi bir açıklamayla ilan edilmelidir. Ama İçişleri Bakanlığı suskunluğu tercih ediyor.



Bir daha soralım; bu suskunluğun sebebi silahların gerçek olması mı? Belgesel için silahların TSK envanterinden alınması mı?



Ayrıca, belgesel için Kız Öğrenci Yurdu niçin depo ya da stüdyo olarak kullanılıyor? Çekimler için neden alınmış izin belgesi yok?'



TRT: BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR



TRT'den yapılan açıklama şu şekilde;



Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile bugün 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı bir haber yayınlanmıştır.



KADEM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da belirtildiği gibi, TRT için yapılmakta olan FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve örgütsel şemasını itirafçıların beyanları ile anlatan; kamuoyunda örgütün mahrem yapılanması hakkında farkındalığı artıracak olan bir dokü-drama çekimi gerçekleştirilmektedir.



İtirafçıların yüzleri açık şekilde verdikleri beyanlara dayanan 'Mahrem' isimli belgesel, bu anlamda bir ilk olacaktır. Bu özel yapım için 159 ayrı mekanda çekimler yapılmıştır. Bu mekanlardan birisi de, belgeselin birçok iç mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde sanat ekibi tarafından dekore edilen Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'dur.



Bahsi geçen haberde yer verilen fotoğraftaki silahlar, bu çekimlerde kullanılan imitasyon silahlardır. Gerçek silah değildir. Sadece bir film setinin aksesuarlarıdır. Çekimler sonrasında set eşyalarının taşınması esnasında çekilen fotoğraflar üzerinden FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde algı oluşturmak, gazetecilik etiğine sığmayan bir davranıştır.



Bir film seti olduğu ilk bakışta anlaşılan ve önünde TRT logosu olan bir kamyonun bulunduğu yerde art niyetli olarak sadece bir kareyi alıp bunun üzerinden aksesuarların gerçek olup olmadığını uzman olduğu söylenen bazı kişilere yorumlatmak ve buradan bir algı oluşturmak kumpas davalarını hatırlatan bir FETÖ taktiğidir. Ne trajiktir ki bu taktik, FETÖ'nün 'MAHREM' yüzünü ortaya çıkaracak olan bir belgesele denk gelmiştir.



Bu vesile ile halkımızı, 15 Temmuz Haftası'ndan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan MAHREM adlı 6 bölümlük belgeselimizi izlemeye davet eder, kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.



KADEM'DEN AÇIKLAMA



Oda TV'nin algı operasyonuna Kadın ve Demokrasi Derneği'nden de (KADEM) açıklama geldi.