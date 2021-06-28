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Merkez Bankası rezervleri 92 milyar dolara yükseldi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri, mayıs ayında yüzde 4,6'lık bir artış gösterdi. 92 milyar dolara yükselen rezervlerin yanı sıra aynı dönemde döviz varlıları 46,5 milyar dolar, altın varlıkları 43,9 milyar dolara yükseldi.

Ekonomi / 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:40
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar dolara yükseldi!

TCMB tarafından, Mayıs 2021 dönemine ilişkin 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri' verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 artarak 92 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,3 artarak 46,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7,4 artarak 43,9 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) mayısta bir önceki aya göre yüzde 13,6 azalarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 18 milyar doları anapara, 5,4 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,1 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 27,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 46 milyar dolar oldu.

Döviz RezerviMerkez Bankası Rezervleri

 
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