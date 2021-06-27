Vali Ali Yerlikaya İstanbul'da aşılananların sayısını açıkladı

Salgınla mücadele hızla sürerken Türkiye'de yapılana toplam aşı sayısı 47 milyon 160 bini aştı. Öte yandan Vali Ali Yerlikaya İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısını duyurdu. Vali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: İstanbul’umuzda aşı seferberliğimiz devam ediyor. 26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072, 2. doz: 2.422.469, toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325., yüzde 53’e ulaştık. Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için “haydi aşıya”





