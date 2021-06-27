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Dünyanın beklediği raporu Pentagon açıkladı! Uzaylılar mı yoksa başka bir varlık mı? İşte UFO raporu...

Dünyanın beklediği rapor yayınlandı! ABD istihbaratının ‘UFO raporu’ yayınlandı. Pentagon’un incelediği 144 vakanın uzaylı işi olmadığı, ancak ‘dünya dışı varlık’ ihtimalinin de dışlanamayacağı belirtildi.

Dünya / 27 Haziran 2021 Pazar 09:56
Dünyanın beklediği raporu Pentagon açıkladı! Uzaylılar mı yoksa başka bir varlık mı? İşte UFO raporu...

ABD istihbaratının 'UFO raporu' yayınlandı. Pentagon'un incelediği 144 vakanın uzaylı işi olmadığı, ancak 'dünya dışı varlık' ihtimalinin de dışlanamayacağı belirtildi.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa hazırlanan ve medyada 'UFO raporu' olarak bilinen rapor cuma günü Kongre'ye sunuldu. Savunma ve istihbarat uzmanlarının tam olarak tanımlayamadıkları ve askeri pilotların havada karşılaştıkları uçan nesneler hakkında detaylar paylaşılan raporda, merak edildiği gibi, 'uzaylıların varlığına' ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak en gelişmiş teknolojik imkânlara sahip olduğu bilinen ABD ordusunun, kendi hava sahasına giren bazı uçan cisimleri, mevcut teknoloji ışığında açıklayamadığı bildirildi. Raporda dünya dışı varlık olasılığı da göz ardı edilmedi.

YALNIZCA BİRİ AÇIKLANABİLDİ

Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü (UAPTF) tarafından yayınlanan raporda öne çıkan detaylar şu şekilde:

* ABD'nin 2004-2021 yılları arasındaki hükümet yetkilileri ve kaynakları tarafından elde edilen ve çoğunluğu Amerikan askeri faaliyetleri sırasında kaydedilen 144 UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) kaydı incelendi. Bunlardan yalnızca biri bilimsel verilerle açıklanabildi.

* Uçuş şekilleri bakımından incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı. Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgâra ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

ASKERİ ALANLARDA

* Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklanabileceği belirtildi.

* 144 vakadan bazılarının, drone ile pilotların radarını bozan karıştırıcı, balon ve hatta plastik poşet gibi gibi insan yapımı objeler olabileceği ya da atmosfere ilişkin hava olayı olabileceği bildirildi.

* Ancak vakalardan sadece birinin kaynağının bu kategoride yer aldığı ve yırtık bir balon olduğu açıklandı. Geriye kalan 143 vaka net olarak açıklanamadı.

* Tanımlanamayan cisimlere dair bir diğer açıklama, ABD'nin yürüttüğü bazı gizli savunma testleri olabileceği yönünde.

* Bir başka açıklama da bu cisimlerin, ABD'nin hasımları Rusya ya da Çin tarafından geliştirilen ve henüz bilinmeyen gelişmiş teknolojiler olabileceği belirtildi.


TEK AÇIKLAMASI OLAMAZ

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu vakaların 'muhtemelen tek bir açıklaması olmadığı' bildirildi. Açıklamada, 'Elimizdeki veriler ışığında, henüz detaylı açıklama yapamıyoruz' ifadelerine yer verildi.

* Raporun, halka açıklanmayan gizli ve detaylı versiyonu, ABD Ordusu ve Kongre'nin İstihbarat Komitesi ile paylaşıldı. Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner, UFO vakalarının, 2018'den beri artış gösterdiğini söyledi. Warner, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu rapor, ülkemizde ve dünyada havacılıkta risk artışına neden olan sebepleri anlamak için yalnızca bir başlangıç' ifadelerini kullandı.

PentagonUfoUzaylı

 
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