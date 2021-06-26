Öğrenim kredisine (KYK) yapılandırma fırsatı! İşte tüm detaylar...

Öğrenim ve harç kredisi borçlarının yapılandırılması için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bugün itibarıyla yaklaşık 5 milyar 740 milyon lira öğrenim kredi borcu, 122 bin liranın üzerinde de harç kredisi borcu bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasına girerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvurulabilir.



Vergi dairelerine gidilerek şahsen de başvuru yapılabilir. Başvuruların ardından borcun hesaplama işlemi yapılıyor. Ödemeleri kredi kartı veya havale ile yapmak da mümkün. Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor.



Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle tutar iki üç katına çıkıyor. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitlerle ödeyebilecek.



Peşin ödemede yüzde 90'a varan indirim yapılacak. KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün.



HANGİ DURUMDA BORÇ SİLİNİYOR?



Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan 'hayatını çalışarak kazanamaz' ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları siliniyor.