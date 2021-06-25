İsmail Balaban Kimdir? Kaç Yaşında? Survivor 2021 Finalisti İsmail Balaban Hayatı

Survivor finalistlerinin açıklanmasıyla birlikte İsmail Balaban finale adını yazdırdı! Heyecanlı bir yayın döneminin sonuna gelen Survivor’da finalin isimleri belli oldu. Dün gece yayınlanan Survivor yarı final bölümü sonrasında ise İsmail Balaban’ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor finalistlerinden İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında? İsmail Balaban boyu kaç?