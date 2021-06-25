Dev gemiyi enkaza çevirdi: Yunanistan'ı korkutan Türk deniz füzesi göreve hazır

Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir savunma ürününe daha sahip oluyor. Deniz üzerine çok yakın seviyede uçarak savaş gemilerinin kabusu olan füze onlarca testin ardından göreve hazır hale geldi. Savunmadaki Türkler programı Ege ve Akdeniz'de yeni bir sayfa açacak ATMACA füzesindeki son gelişmeyi gündemine aldı.