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Sırtını Batı'ya dayayan Erol Mütercimler'den Halk TV'de skandal sözler: '2023'te Tayyip Bey yok!'

CHP'nin fonladığı bilinen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuşan Erol Mütercimler, Türkiye ve Erdoğan düşmanı odaklardan sinyal alır mahiyette açıklamalarda bulundu. "Erken seçim görüyorum" diye konuşan Erol Mütercimler, 2023'te AK Parti ve Erdoğan'ın olmayacağı iddiasında bulundu.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 16:01
Sırtını Batı'ya dayayan Erol Mütercimler'den Halk TV'de skandal sözler: '2023'te Tayyip Bey yok!'

Müdahaleci ülkelerin sinyalini ve garantisini almış gibi konuşan Mütercimler, 'Erken seçim görüyorum' değerlendirmesinde bulundu.

'2023'e kalmayacağını görüyorum seçimin. Dolayısıyla yeni üretime ihtiyaç var. Bu yeni üretim ihtiyacı bu gruplarla yapılacak bir iş değil artık.' diyen Mütercimler 'Artık Türk siyasal yaşamında 'AKP' diye bir parti yoktur. 2023'te de Tayyip bey yok!' ifadelerini kullandı.

PARAYLA TETİKÇİLİK YAPIYORLAR

Son günlerde Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i birbirine düşüren kavga, CHP medyasının içinde bulunduğu kirli durumu gözler önüne serdi. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in açıklamaları CHP'nin ve küreselcilerin Başkan Erdoğan'ı devirmek üzere çeşitli kanalları ve gazetecileri fonladığı gerçeğini gözler önüne serdi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Uğur Dündar'ı hedef almıştı. Uğur Dündar'ın, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği parayla Artı 1 TV'yi kurduğunu iddia eden Özdil yaptığı paylaşımda, 'SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?' demişti.

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