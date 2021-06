NASA, Apollo 11 hakkında yalan söyledi!

NASA'yı her seferinde uzaylıları gizlemekle suçlayan Scott C. Waring, bu sefer başka bir iddiayla tartışmalara yol açtı. Komplo teorisyenine göre NASA'nın paylaştığı Apollo 11 videosu sahte.



Waring yaptığı açıklamada, 'Apollo 11'in videosuna iyi bakın! Merdivenden inen astronotun şeffaflığını görebilirsiniz. Yani Ay ve Ay modülünün olduğu video daha önceden kaydedilmiş, astronot da üstüne eklenmiş' dedi.



Waring, astronotun merdivenden inerken arkada gölgenin olduğunu, ancak bu gölgenin bir anda öne geldiğini belirtti. Ünlü uzaylı avcısı, astronotun göğüsünün arkasında Ay'ın ufkunun görüldüğünü de vurguladı.



Scott C. Waring sözlerine şu şekilde devam etti:



'Bu ayrıntılar videonun sahteliğini ortaya koyuyor. Tüm Apollo görevlerinin sahte olduğunu söylemiyorum, ama Apollo 11'e ait bu videonun %100 sahte olduğunu söylüyorum. NASA kasten yalan açıklama yaptı ve tarih boyunca izlenecek, insanlık için özel bir anın kanıtı olan bu videoyu hazırladı. Acı ama gerçek, ortada bir yalan var.'



Waring'in Apollo 11 hakkındaki bu açıklamaları ve sunduğu sözde kanıtlar büyük ses getirdi. NASA'nın aslında Ay'a hiç gitmediği ve Ay görevleriyle ilgili paylaşılan tüm videoların özel bir stüdyoda kaydedildiğine dair tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.