Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir? Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmalı?



Hamilelik sürecinin içerisinde olan pek çok anne adayı doğum çantası ne zaman hazırlanmalı? Sorusunu sormaktadır. Bu süre kişiden kişiye göre ve hamilelik sürecine göre değişse de temelde doğum çantası 32. Haftanın sonunda hazırlanmalıdır. Erken doğum ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve doğum çantasının erkenden hazırlanması oldukça önemlidir.









Doğum Çantası Nasıl Hazılanır?



Anne İçin Hazırlanan Doğum Çantasına Ne Koyulur?



Bebek için Hazırlanan Doğum Çantasında Neler Olmalı?



sorusu anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Uzun süren gebelik sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte pek çok anne adayı doğum çantasını hazırlamak ister. Bu durum her ne kadar kolay görülse de heyecanla birlikte çeşitli aksaklıklar meydana gelebilir. Doğumdan sonraki süreçte herhangi bir sorunun ortaya çıkmaması adına doğum çantası erkenden hazırlanmalıdır. Normal durumlarda doğuma bir ay kala hazırlanması gereken doğum çantası erken doğum ihtimaline karşı 32. haftada hazırlanmalıdır. Doğum çantasının erkenden hazırlanmış olması anne adaylarının psikolojik olarak kendisini iyi hissetmesini sağlamaktadır. Doğum telaşının da en az seviyeye indirilebilmesi için de doğum çantası oldukça önemlidir.Gebeliğin son dönemlerine gelinmesiyle birlikte tatlı bir heyecan başlar. Bu heyecan anne için hazırlananSorusunu beraberinde getirmektedir. Doğum çantası, doğumun nasıl gerçekleşeceğine ve doğum sırasında annenin ihtiyaçların yönelik olarak hazırlanmalıdır. Doğumdan sonraki süreçte hastanede ne kadar kalınacağına göre hazırlanması gereken doğum çantasında temel ihtiyaçların olduğundan emin olunmalıdır. Peki,İşte•Hamilelik dosyası•Anne adayının sağlık belgesi•Hastane evrakları•Bol miktarda çamaşır•Birkaç adet çorap•Hijyenik pedler•Emzirme örtüsü•Emzirmeye kolaylık sağlayacak kıyafetler•Pijama takımı•Şal/sabahlık•Birkaç adet havlu•Hastane çıkışında kullanılacak kıyafetlerGebelik sürecinin sonuna gelirken pek çok anne adayıSorusunu sormaktadır. Özellikle ilk doğumunu gerçekleştirecek olan anne adayları için oldukça önemli olan bu duruma herhangi bir sorun yaşanmaması adına dikkat edilmelidir. Hastanede bebeğe lazım olacak ürünlerin tamamına çanta içerisinde yer verildiğinden emin olunmalıdır. Bebek için hazırlanacak olan hastane çantasına gerekli ürünlerin koyulması bebeğin hastane sürecinin daha rahat geçmesine yardımcı olmaktadır. Peki,3-4 adet bebek tulumu2 adet hastane çıkışı için takımMevsime uygun olarak seçilen bir battaniyeBebek beziBirkaç tane bebek eldiveni ve çorabıBebek ağız havlusuNormal havluEmzikBiberonIslak mendilPişik kremiSorusunun cevabıdır. Bu ürünlerden oluşan doğum çantası, doğumdan sonraki dönemin kolay geçirilmesi için yeterli olacaktır.Sorusunu soran kişilerin bu listeler doğrultusunda doğum çantası oluşturması mümkündür. Oldukça zorlu bir sürecin sonuna gelindiğini gösteren doğum çantası hazırlanırken annenin ekstra ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.