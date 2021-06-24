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Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir? Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmalı?

Gebelik süreci baştan sona kadar oldukça önemli olan süreçlerden birisidir. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan anne adayları doğum çantası nasıl hazırlanır? Doğum çantasında neler olmalıdır? Doğum çantası ne zaman hazırlanmalıdır? Sorularını sormaktadır. Bu soruların cevabının bilinmesi ve sürecin bu doğrultuda ilerlemesi doğum sonrası dönemin kolay geçmesi adına oldukça önemlidir. Peki, doğum çantası ne zaman hazırlanmalı? Hastane çantasında neler bulunmalı? İşte doğum çantası listesi…

KADIN / 24 Haziran 2021 Perşembe 09:49
Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir? Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmalı?


Hamilelik sürecinin içerisinde olan pek çok anne adayı doğum çantası ne zaman hazırlanmalı? Sorusunu sormaktadır. Bu süre kişiden kişiye göre ve hamilelik sürecine göre değişse de temelde doğum çantası 32. Haftanın sonunda hazırlanmalıdır. Erken doğum ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve doğum çantasının erkenden hazırlanması oldukça önemlidir.

Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir? Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmalı?

Doğum Çantası Nasıl Hazılanır?


Doğum çantası nasıl hazırlanır? sorusu anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Uzun süren gebelik sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte pek çok anne adayı doğum çantasını hazırlamak ister. Bu durum her ne kadar kolay görülse de heyecanla birlikte çeşitli aksaklıklar meydana gelebilir. Doğumdan sonraki süreçte herhangi bir sorunun ortaya çıkmaması adına doğum çantası erkenden hazırlanmalıdır. Normal durumlarda doğuma bir ay kala hazırlanması gereken doğum çantası erken doğum ihtimaline karşı 32. haftada hazırlanmalıdır.  Doğum çantasının erkenden hazırlanmış olması anne adaylarının psikolojik olarak kendisini iyi hissetmesini sağlamaktadır. Doğum telaşının da en az seviyeye indirilebilmesi için de doğum çantası oldukça önemlidir.

Anne İçin Hazırlanan Doğum Çantasına Ne Koyulur?


Gebeliğin son dönemlerine gelinmesiyle birlikte tatlı bir heyecan başlar. Bu heyecan anne için hazırlanan doğum çantasına ne koyulur? Sorusunu beraberinde getirmektedir. Doğum çantası, doğumun nasıl gerçekleşeceğine ve doğum sırasında annenin ihtiyaçların yönelik olarak hazırlanmalıdır. Doğumdan sonraki süreçte hastanede ne kadar kalınacağına göre hazırlanması gereken doğum çantasında temel ihtiyaçların olduğundan emin olunmalıdır. Peki, anne için hazırlanan doğum çantasına ne koyulur? İşte doğum çantası listesi

•Hamilelik dosyası

•Anne adayının sağlık belgesi

•Hastane evrakları

•Bol miktarda çamaşır

•Birkaç adet çorap

•Hijyenik pedler

•Emzirme örtüsü

•Emzirmeye kolaylık sağlayacak kıyafetler

•Pijama takımı

•Şal/sabahlık

•Birkaç adet havlu

•Hastane çıkışında kullanılacak kıyafetler

Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmalı?

Bebek için Hazırlanan Doğum Çantasında Neler Olmalı?


Gebelik sürecinin sonuna gelirken pek çok anne adayı bebek için hazırlanan doğum çantasına neler olmalı? Sorusunu sormaktadır. Özellikle ilk doğumunu gerçekleştirecek olan anne adayları için oldukça önemli olan bu duruma herhangi bir sorun yaşanmaması adına dikkat edilmelidir. Hastanede bebeğe lazım olacak ürünlerin tamamına çanta içerisinde yer verildiğinden emin olunmalıdır. Bebek için hazırlanacak olan hastane çantasına gerekli ürünlerin koyulması bebeğin hastane sürecinin daha rahat geçmesine yardımcı olmaktadır. Peki, bebek için hazırlanan doğum çantasına neler olmalı?

3-4 adet bebek tulumu

2 adet hastane çıkışı için takım

Mevsime uygun olarak seçilen bir battaniye

Bebek bezi

Birkaç tane bebek eldiveni ve çorabı

Bebek ağız havlusu

Normal havlu

Emzik

Biberon

Islak mendil

Pişik kremi

Bebek için Hazırlanan Doğum Çantasında Neler Olmalı?

Doğum çantasına neler olmalıdır? Sorusunun cevabıdır. Bu ürünlerden oluşan doğum çantası, doğumdan sonraki dönemin kolay geçirilmesi için yeterli olacaktır.

Doğum çantası nasıl hazırlanır? Doğum çantasında neler olmalıdır? Sorusunu soran kişilerin bu listeler doğrultusunda doğum çantası oluşturması mümkündür. Oldukça zorlu bir sürecin sonuna gelindiğini gösteren doğum çantası hazırlanırken annenin ekstra ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bebek Için Hazırlanan Doğum Çantasında Neler Bulunmalı?Bebek Çantası Nasıl Hazırlanır?Doğum Çantası Ne Zaman Hazırlanmalı?Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir?Hastane Çantasında Neler Olmalıdır?

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