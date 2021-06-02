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CHP'li İBB'de mobbing bir can daha aldı! Personelden korkup vefat duyurusu bile yapamadılar

İBB'de CHP'li isimlerin göreve getirilmesi sonrası çalışanlara uygulanmaya başlanan mobbing, bir cana daha mal oldu. İSKİ'deki skandaldan sonra şimdi de İBB İtfaiyesi Hızır Acil'de görevli Hacı Selim Eker, uğradığı mobbinge dayanamayıp intihar etti.

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 17:11
CHP'li İBB'de mobbing bir can daha aldı! Personelden korkup vefat duyurusu bile yapamadılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) 22 yıldır çalışan ve makam araçlarının temizliğinden sorumlu personel Müjdat Yalçın (48) İSKİ Genel Müdürlük Ambarlar bölgesinde intihar ettikten sonra bir yaşamına son verdikten sonra bir başka acı haber de Hızır Acil'den geldi. İddiaya göre, İBB İtfaiyesi'ne bağlı olan Hızır Acil'de görevli olan Hacı Selim Eker uğradığı mobbing ve iftiralara daha fazla dayanamayıp 1 Mayıs saat 13.30 sıralarında intihar ederek yaşamına son vermek istedi.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak, seçimi kaybetmesinin ardından İtfaiye Daire Başkanı olunca daha önceden tanıdığı Bodrum Belediyesi'nde görevli personel olan Hacı Selim Eker'i 'Seni müdür yapacağım, eşini de İSPER üzerinden işe koyacağım' diyerek İstanbul'a getirtti.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Eker'e Remzi Albayrak tarafından Hızır Acil'de şeflik unvanı verildi. Ancak Eker'in İstanbul'daki hayatı Albayrak'ın hemşehrisi olan Kartal Belediyesi'nde çalışan lise mezunu Nuray Sancaklı'yı Hızır Acil'e müdür yardımcısı yapmasıyla değiştiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Nuray Sancaklı ve Albayrak'ın 'manevi oğlum' diyerek yine sağlık konusunda hiçbir bilgi ve tecrübesi olmadığı belirtilen komşusu Hızır Acil'de baş şoför yapılan Selçuk Esen ile sorunlar yaşanmasıyla kurum içerisinde huzursuzluk oluşmaya başladı. Birçok tecrübeli personel, Sancaklı ve Esen ile sorun yaşarken, Eker'in rütbeleri Remzi Albayrak tarafından sökülüp sürgüne gönderildi. İddiaya göre Eker son olarak Sancaklı'nın attığı iftiraya dayanamayıp silahla intihar etti.

Çalışma arkadaşları tarafından Florya'da özel bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Eker, 25 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti. İBB yönetimi ise rutin vefat bilgilendirmesini 1 hafta sonra cenaze yapıldıktan sonra gerçekleştirdi. İddiaya göre, personelin kazan kaldırmasından çekinildiği için İBB'nin vefat duyurusunu zamanında yapmadığı belirtildi.

 
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