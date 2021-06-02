Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena

Almanya'nın Köln şehrinde bir salonda toplantı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partililerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Eli kanlı katil asena" dediği ortaya çıktı



'ERDOĞAN SEÇİLMESİN DİYE SES ÇIKARMIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan "Seni başkan yaptırmayacağız" söylemini dillendiren ve 24 Haziran 2018 seçimlerini işaret eden CHP'li bir kadın, Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi için ses çıkarmadıklarını söylüyor ve şu ifadeleri kullanıyor:



"ELİ KANLI AKŞENER'İ UNUTMADIK"



12 Eylül’de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen ‘kod adı asena’, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i unutmadık, unutmayacağız. Bir seferliğine sineye çektik. Önceliğimiz başka. Bir olacağız.