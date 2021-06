İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi! Bu deprem olası Marmara depremini tetikler mi, Tsunamiye sebep olur mu?

İstanbul'da saat 15.00 sularında merkezi Kartal olan 3.9 şiddettinde meydana geldi. Olası Marmara depreminin korkusuyla yaşayan İstanbullular büyük panik yaşarken, gerçekleşen depremin sadece bir öncü mü olduğu daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı merak konusu oldu. Ayrıca yaşanan depremin Marmara denizinde Tsunami'ye sebep olabileceği de merak ediliyor.



2019 yılında yine İstanbul'da gerçekleşen merkezi Silivri olan 4.6'lık depremin ardından da Tsunami olur mu soruları gündeme gelmişti. Tsunami konusuna değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullanmıştı;



“Marmara çevresinde her 50 yılda bir 7'den büyük bir deprem oluyor. Güneyinde, içinde ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Şimdi Marmara Denizi'nde bir depremi konuşuyorsak, tsunamiyi de beraber konuşuruz. ‘İç denizidir, göl gibidir, tsunami olmaz', bu yanlış. Barajda bile çok ciddi tsunamiye benzer olaylar var. Tsunami, Marmara için de, Türkiye kıyıları için de bir gerçek. 2011'deki Japonya'daki beklenmeyen bir tsunamiydi. 2 kıtanın sürtündüğü yerdeki kısım kırıldığı için bunu pek tahmin edemiyorlardı. Dolayısıyla büyük bir deprem ve tsunami yarattı. Ve tsunami her zaman cepheden gelir. Burada çoğu yerde kıyı boyu akıntıları şeklinde geldiği için kıyıyı süpürüp gitti, can kayıpları büyük oldu. Ve aynı zamanda nükleer santrali zarar gördü. Türkiye kıyılarına baktığımızda da büyün kıyıları için 150'ye yakın tsunami var, 25'i Marmara'nın içerisinde. Ben de tsunami çalışanlarından bir tanesiyim. Uluslararası ekiple birlikte tüm kıyıları kazdık. Marmara kıyılarını da kazdık. Potansiyel eski tsunami izleri bulduk. Lütfen bu konuda Marmara'da tsunami olabileceğine bize güvenin.”