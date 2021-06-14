USD (Alış - Satış) : 8,34 - 8,35 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
 

Stoltenberg'ten NATO Zirvesi sonrası açıklamalar!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:31
Stoltenberg'ten NATO Zirvesi sonrası açıklamalar!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'İn konuşmasından satır başları:

Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık.

Rusya'ya Çekya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni 'dost olmayan ülkeler' olarak tanımlamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Tüm müttefikiler taahhüt verdi. Salınımları azaltma konusunda. Net hedefler koyma konusunda da kararlar verdik.

Müttefikler, iklim değişikliğinin güvenliğine yönelik etkisini anlamak ve adapte etmek konularında NATO'nun öncü uluslararası örgüt olmasını amaçlıyor.

Hem ulusal bütçeleriyle hem NATO ortak fonuyla. Bu 7. yıl olacak. 260 milyondan fazla savunmaya para harcanacak.

NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır.

Tüm bunlar şu anlama geliyor. Daha adil bir yük paylaşımı olacak. Birlikte daha fazla yatırım yapmalıyız NATO'ya.

Daha fazla kaynaklara ihtiyacımız olacak. Hem askeri, hem sivil hem de altyapı anlamında. Daha fazla ortak tatbikatlara fon bulabilmek için, alt yapı ve daha kapasite sağlayabilmek için ortaklara.

Liderler ittifakımızı güçlü yapmak için karar aldı. Yeni operasyon bölgelerimizde uzay ve siber kararları aldık. Liderler yeni siber savunmasını kabul etti. Burada güçlü teknik altyapımız olması gerekiyor.

Ayrıca Afganistan meselesine de değindik. Burada hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Ve taktirimizi uzatıyoruz.

NATO liderleri tekrardan taahhütlerinin altını çizdi. Hem eğitim ve finansal kurumlarına yönelik. Gerekli fonların sağlanması için uluslararası havalimanının işlemesi için.

Tabii ki bu orjinal amacımız askeri bütçeyi güçlendirmekti. Bugünkü kararda 3 bütçemizi de güçlendirmek oldu. Sivil, altyapı ve askeri bütçemiz var. Şimdi bir karar aldık. 3'ünü birden artırmayı planlıyoruz. Böylece yeterince kaynaklara sahip olmak istiyoruz.

KABİL HAVALİMANI'NI KİM İŞLETECEK?

Biz NATO olarak şimdi Afganistan'da Kabil'deki havaalanını nasıl çalıştıracağız ona bakıyoruz. Bu çabalarda Türkiye kilit bir rol oynuyor tabii ki. Aslında nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz. NATO'nun kararlılığın yüksek seviyede olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz.'

AfganistanAmerika Birleşik Devletleri

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement