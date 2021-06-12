Üsküdarlılardan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Makam aracını tam 8 kez durdurdu

Üsküdar'ın Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını güzergahı boyunca durdurarak 'kentsel dönüşüm' sözü için teşekkürlerini sundu.



Makam aracını 8 kez durdurdu



Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.



Güzergahtaki Natoyolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu.



Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti.



Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.



CAMİ AÇILIŞINDA SÖZ VERMİŞTİ



Üsküdarlılar, Başkan Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da 'Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum.' demişti.