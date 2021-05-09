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CHP'li Nazlıaka'dan Türkiye'yi hedef alan AB Komisyonu Başkan'ı Leyen'e dayanışma mektubu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AB kurumları arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanan ‘protokol krizi’ için "Sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı" diyerek çarpıtma yapan ve Türkiye’yi hedef alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e dayanışma mektubu gönderdi. Nazlıaka mektubunda, "Size gösterilen tavrı kabul edilemez buluyor, yaşadığınız hayal kırıklığını paylaşıyoruz" dedi.

Güncel / 9 Mayıs 2021 Pazar 19:51
CHP'li Nazlıaka'dan Türkiye'yi hedef alan AB Komisyonu Başkan'ı Leyen'e dayanışma mektubu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayı, Avrupa'da tartışma konusu olmuş, oturma düzeni AB'den talep edilmesine rağmen Türkiye hedef alınmıştı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Leyen, “Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı” diyerek konuyu çarpıtmış ve Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulunmuştu.

DAYANIŞMA MEKTUBU GÖNDERDİ
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ‘dayanışma mektubu' gönderdi. Nazlıaka, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'HAYAL KIRIKLIĞINIZI PAYLAŞIYORUZ'
'Bizler, CHP'nin kadın üyeleri ve milyonlarca duyarlı yurttaş olarak, son Ankara ziyaretiniz esnasındaki uygunsuz ağırlanmaya ilişkin derin üzüntü duymaktayız. Size gösterilen tavrı kabul edilemez buluyor, yaşadığınız hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Bize göre maruz bırakıldığınız küçük düşürücü hareket, kadınların değerinin her yerde yok sayıldığı bugünlerde, tüm kadınlara yönelik yapılmıştır.'

Aylin NazlıakaRecep Tayyip Erdoğan

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