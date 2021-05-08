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CHP'de yine bir tecavüz rezaleti! Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez suskun

Malatya’da, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut’un 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Karabulut ilçe başkanlığından ve partisinden istifa etti. CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce basına yansıyan 22 taciz ve tecavüz olayında olduğu gibi yine üç maymunu oynadı

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:23
CHP'de yine bir tecavüz rezaleti! Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez suskun

CHP'li bir yöneticinin adı yine bir tecavüz iddiasıyla anıldı. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken CHP Genel Merkezi, daha önceki 22 taciz ve tecavüz olayında olduğu gibi yine suskunluğa büründü.

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan Erdal Taşdemir (35), önceki gün bir televizyon kanalında eşi B.Ç.'nin, 2018'de Malatya'da bir yurtta kalırken, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un cinsel istismarına uğradığını kendisine anlattığını ileri sürdü.


Eşinin henüz 16 yaşındayken zorla hamile bırakıldığını öne süren Taşdemir, "Sosyal medyada 5 ay konuştuk. 6 aylık hamileymiş. Ben hamile olduğunu da, yaşını da bilmiyordum. Çocuğun babasının Süleyman Karabulut olduğunu söyledi. Daha sonra başka sevgilisiyle kaçtı. Beni dolandırdı, benden olmayan çocuğu üzerime kaydettirdi, ondan kurtulmak istiyorum, boşanmak istiyorum. Üzerimden çocuğun alınmasını istiyorum" iddiasında bulunmuştu.

İddiaların gün yüzüne çıkması üzerine Süleyman Karabulut görevinden ve partisinden istifa ettiğini belirterek şunları söyledi: "Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm CHP'den istifa ettim."

CHP İl Başkanı Enver Kiraz yaptığı açıklamada, Karabulut'un üyelik dahil olmak üzere partiyle tüm ilişkilerinin geçici olarak askıya alındığını ve disiplin soruşturmasının başlatıldığını söyledi.

PARAYLA SUSTURMAK İSTEDİ
B.Ç.'nin eşi Erdal Taşdemir, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, B.Ç.'nin annesine olayın duyulmaması için 10 bin TL verdiğini ancak annenin bu parayı kabul etmediğini iddia etti.

'CHP İÇİN BUNLAR SIRADANLAŞMIŞ OLABİLİR'
Kamuoyunda infiale neden olan CHP'li başkan Süleyman Karabulut ile ilgili açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı avukat Ali İhsan Koca "Kemal Kılıçdaroğlu, Veli Ağbaba, Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li ilçe başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İddialar üzerine Süleyman Karabulut hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ise idari soruşturma başlattığı, soruşturmaların devam ettiği öğrenildi. Süleyman Karabulut'un CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirildiği bildirildi.

Ak PartiMilletvekiliVeli Ağbaba

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