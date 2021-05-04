Tam kapanma sonuç verdi, vakalar geriliyor! Kademe kademe açılma böyle olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerden kıyılara ve Anadolu'ya göçün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için tüm kolluğu seferber etti. Ramazan Bayramı sonuna kadar polis ve jandarmanın, gidenlerin izole olup salgının yaymasını önlemek için sıkı denetimi sürdürecek. Apartman ve site içi görüşmelerin bile önüne geçilmesine çalışılacak.



HASTANE BAŞVURULARI YÜZDE 30 DÜŞTÜ:

Salgın ile mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararlarının sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye başvurular yüzde 30 düştü.



İSTANBUL'DA YÜZDE 40 İNDİ:

Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 40'ının çıktığı İstanbul'da vaka yayılım hızının azalması (Türkiye'deki vakaların yüzde 40 idi şimdi yüzde 30'a geriledi) Türkiye genelini de etkiledi. Türkiye'deki günlük vakalar yüzde 25-30, test pozitiflik oranı yüzde 11-12'lere inerken, hafta sonu bu oranın yüzde 8'ler civarında olması bekleniyor.



VAKALAR HIZLA DÜŞECEK:

Tam kapanmanın sonuçları ise bu hafta sonundan itibaren ortaya çıkmaya başlayacak. Vaka sayılarının hızla düşmesi, buna paralel olarak önce hasta, ağır hasta, ardından da ölümlerin (iki hafta daha yüksek olacak) azalması bekleniyor.



HEDEF 100'ÜN ALTI:

Türkiye'de yüz bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında. Bunun 100'ün altına düşmesi gerekiyor. Bayram sonunda bu sayıya ulaşılabileceği hesaplanıyor.



19 MAYIS UZATMASI:

Günlük vaka sayılarının Ramazan Bayramı sonrasında 10 binlerin altına, daha sonra da 5 binlere ineceği hesaplanıyor. İstenen sonucun alınamaması halinde 19 Mayıs'ı içine alacak şekilde kapanmanın bir hafta daha uzatılması konuşuluyor.



ERDOĞAN'IN TALİMATI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Emniyet ve Jandarma teşkilatı seferber oldu. Tüm kolluk neredeyse bu iş için görevlendirildi. Türkiye genelindeki denetimler sıkı bir şekilde devam edecek. Bu şekilde yaşadıkları şehirlerden tatil beldelerine veya memleketlerine gidenlerin izole olması, başkaları ile temasa geçip hem virüsü hem de mutant virüsleri yaymasının önüne geçilmeye çalışılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, yeme-içme yerleri, mağaza ve dükkanların kapalı olması nedeniyle insanlar temasta olmayacağı için çok ciddi bir yayılma olmaması bekleniyor. Buradaki en büyük endişe apartman, site ve aile buluşmaları. Sıkı denetim ile bunlarından önüne geçilmeye çalışılıyor.



KADEMELİ GEÇİŞ:

Bayram sonrası hayat hemen normale dönmeyecek. Geçişin kademeli bir şekilde olması planlanıyor. Buna göre ilk açılımlar en sakıncasız olandan başlayacak. Önce okulları ve sınavlar, ardından avukatlık büroları, kuaför gibi tek dükkanlık mekanların açılmasına izin verilmesi bekleniyor. Son aşamada kafe ve lokantaların masa sınırı ve dış mekan koşulu ile açılmasına izin verilebileceği belirtiliyor.



BİR SÜRE DAHA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI:

Geçiş aşamasında en son kaldırılacak şeylerden birinin hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu belirtiliyor.