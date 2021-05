İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Gaziantep'teki olayların iç yüzünü anlattı: Alparslan Kuytul gözaltına alındı

İşte Çataklı'nın açıklamalarından satırbaşları:



GAZİANTEP'TE NE OLDU?



'Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.



Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.



Gaziantep Valiliğinden biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklamaGaziantep Valiliği'nden biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama



'ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI'



Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili işlem başlatıldı. İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında.



İMAMOĞLU İLE İLGİLİ İŞLEM...



Sayın İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemi. HDP'li başkanları ziyaret ederek suçluyu övdüğü, anılan partiyi destekleyerek teröre yardımlarını desteklediği, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede saygısızlık yaptığı iddialar üzerine Başsavcılığın başlattığı işlem.



İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARI



Pençe - Yıldırım ve Pençe - Şimşek harekatlarıyla yurtiçindeki operasyonlar aralıksız şekilde devam etmektedir. 2021 Nisan ayında 9 bin 341 operasyon yapılmıştır. Nisan ayında 8'i sözde üst düzey 115 terörist etkisiz hale getirildi. Sözde Botan saha sorumlusu Fırat Şişman 8 Nisan'da yaralı olarak, kadın sorumlusu Suna Taş 29 Nisan'da ölü olarak, yeşil kategorideki Mazlum Taşkın 28 Nisan'da ikna yoluyla teslim olarak, turuncu kategorideki İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü olarak, Abdülsitar Özer 14 Nisan'da sağ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca listede olmayan ama sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen bir kişi de 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir. 115 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Nisan ayında 248 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirilmiştir.



'25 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'



2021 yılı Nisan ayında İstanbul otogarındaki bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellenmiştir. PKK aynı zamanda büyük bir uyuşturucu şebekesi olduğu için her operasyonda uyuşturucuya rastlamak olağan hale gelmiştir. 16 bin operasyonda 1919 kişi tutuklanmıştır. 2 ton 465 kg esrar, 895 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 1630 operasyonda 42 kişi tutuklanmıştır.



62 BİN OLAYA KADES SAYESİNDE MÜDAHALE EDİLDİ



Kadına şiddet olaylarında Nisan'da maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir. Bakanlık olarak bu konu öncelikli gündem maddelerimizden biri. Şikayet kanallarının sayısını ve personel eğitim sayısını arttırdık, hem de tedbir yöntemlerimize yenisini ilave ettik. 24 Mart 2018 itibariyle hayata geçirilen KADES uygulamasını 2 milyondan fazla indirme sayısına ulaştık. Gerçek ihbarlar yüzde 50 gibi önemli bir oranı gösteriyor. 62 bin olaya KADES sayesinde güvenlik güçlerimiz müdahale etti. Nisan ayında üzüldüğümüz ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamadığımız dezenformasyona maruz kaldık. 81 ilde mevcut bulunan Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro amirliklerini ilçe düzeyine de yaydık. İftiralara aldırmadan işimize bakıyoruz.



Ülkemizde kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 670 bin kişidir. Nisan ayı içinde kamu düzenimizi bozmaya yönelik eski klişelerin yeni makyajlarla servis edildiğine şahit olduk. Kendisini uzman olarak tanıtan yetkisiz kişilerin resmi verilere dayanmayan sosyal medya hezeyanlarına lütfen itibar etmeyiniz.



1-7 Mayıs arası trafik haftası. Can kayıplarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.



İZİN BELGESİ



Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör temsilcilerine 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiştir. Bu yılı Afet Eğitim Yılı olarak belirledik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmek... Afet sonrası ilk 6 saatte araçlarımıza binmeyelim, GSM hatlarını kullanmadan internet üzerinden iletişim kuralım, yolları açık bırakalım.