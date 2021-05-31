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Profesör canlı yayında dünyayı sarstı!

ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, Kovid-26 ve Kovid-32 uyarısı geldi.

Dünya / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:40
Profesör canlı yayında dünyayı sarstı!

Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, ünlü profesörün yaptığı açıklama şok etkisi yarattı.

KOVID-26 VE KOVID 32 UYARISI

ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, Kovid-26 ve Kovid-32 uyarısı geldi.

Önde gelen hastalık uzmanı, halk sağlığının gelecekte yine tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronavirüsün kökenlerine dair 'tam bir soruşturma' çağrısında bulundu.

Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, 'Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak' dedi.

ÖNLEMEK İÇİN ŞART

Pazar günü NBC televizyonunun 'Meet The Press' programına konuk olan Hotez, virüsün nasıl ortaya çıktığına dair kesin sonuçlara varmanın, gelecekteki pandemileri önlemek için 'şart' olduğunu söyledi.

Pandeminin başında yeni tip koronavirüsün Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki laboratuvardan kazara sızdığı iddiaları basında geniş yankı bulmuştu.

BIDEN EMRİ VERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta, yeniden gündeme gelen bu iddianın araştırılması amacıyla yeni bir çalışma emri vermişti. Biden, Amerikan istihbarat servislerinden, koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni bir rapor hazırlamalarını ve bu raporu kendisine 90 gün içinde iletmelerini istemişti. Ancak Hotez, istihbarat toplamanın tek başına yeterli olmayacağını düşünüyor.

22 SAYFALIK ŞOK RAPOR

Yeryüzünde yaşayan sekiz milyarı aşkın insan 31 Aralık 2019 tarihinden bu yana, koronavirüs nereden yayıldığını merak etti, onlarca araştırma yapıldı.

Ve şimdiyse dünya 22 sayfalık yeni raporu konuşuyor... Bomba etkisi yapan yeni çalışmanın iddialarına göre, koronavirüsün 'doğal bir atası yok' ve daha sonra izlerini 'retro-mühendislik' ile örtmeye çalışan Çinli bilim adamları tarafından yaratıldı.

'BENZERSİZ PARMAK İZLERİ'

Yeni araştırmanın sonuçları, virüsün yalnızca laboratuvardaki manipülasyondan kaynaklanabileceğini işaret eden, 'benzersiz parmak izleri' bulunduğunu iddia ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen tarafından yazılan 22 sayfalık yeni makaleye ulaştı.

BUGÜNE DEK GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bir yıldır Çin'de çeşitli araştırmalar yürüten Dalgleish ve Sørensen, akademisyenler ve büyük dergiler tarafından görmezden gelindiğini yazdı.

Londra'daki St George's Üniversitesi'nde onkoloji profesörü olan Dalgleish, hastaları tedavi etmek ve aylarca ilaç kullanmamalarını sağlamak için çalışan ilk 'HIV aşısını' yaratan atılımıyla tanınıyor. Bir virolog olan Sørensen ise, Biovacc-19 adlı bir koronavirüs aşı adayı geliştiren ilaç şirketi Immunor'un başkanı.

AÇIKLAMAK İSTEYENLER HEP SUSTURULDU

Çin laboratuvarlarında 'verileri kasıtlı olarak yok etme, gizleme veya karartma' suçlamalarını içeren araştırmadaki şok edici iddialar, komünist ülkede sesini çıkaran bilim adamlarının susturulduğuna ve ortadan kaybolduğuna dikkat çekiyor.

Daily Mail tarafından özel olarak elde edilen ve önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan makale, bilim dünyasında tsunami etkisi yaratmaya hazırlanıyor.
Uzmanların çoğunun yakın zamana kadar virüsün kökenlerinin hayvanlardan insanlara sıçrayan doğal bir enfeksiyondan başka bir şey olmadığını kesin olarak reddediyordu.

Dalgleish ve Sørensen, geçen yıl bir aşı oluşturmak amacıyla koronavirüs örneklerini analiz ederken, virüste yalnızca laboratuvardaki manipülasyondan kaynaklanabileceğini söyledikleri 'benzersiz parmak izleri' keşfettiler.

'SAHTE HABER' DEDİLER AMA...

Bulgularını yayınlamaya çalıştıklarını, ancak o sırada virüsün yarasalardan veya diğer hayvanlardan insanlara doğal olarak geçtiği konusunda kararlı olan büyük bilimsel dergiler tarafından reddedildiklerini söylediler.

Eski MI6 şefi Sir Richard Dearlove, bilim insanlarının teorisinin araştırılması gerektiğini açıkça söylediğinde bile, fikir 'sahte haber' olarak lanse edilerek bilim çevreleri tarafından reddedildi.

Bir yıldan fazla bir süre sonra, önde gelen akademisyenler, politikacılar ve medya nihayet Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızmış olma olasılığını düşünmeye başladılar.

'KOMPLO TEORİSİ' DEMİŞLERDİ...

Salgının Çin'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali bir zamanlar 'aşırı uç bir komplo teorisi' olarak değerlendirilirken, bu tartışmalı iddia son haftalarda yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerinden salgının köküne ilişkin teorilerin incelenmesi için acil olarak yeni bir soruşturma yürütmeleri ve araştırmalarıyla ilgili raporu 90 gün içinde teslim etmeleri talimatını verdi. Çin de Biden'a tepki gösterip Washington'ı 'pandemiyle mücadeledeki zayıflıklarını örtme amacıyla komplo teorileri yaymakla' suçladı.

FAUCI DEVREYE GİRDİ

ABD'de bulaşıcı hastalıklar alanında uzman olan Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün doğal yollardan ortaya çıktığından şüphe ettiğini söyleyip Covid-19'un kökenine ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.


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