Meral Akşener'in Hatay ziyaretinde 'Esnaf' tiyatrosu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki esnaf ziyareti 'tiyatro'ya sahne oldu.



Hatay ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın söylemlerinden olumsuz bir durum çıkmayınca CHP'liler devreye girdi.



'TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEYE BAŞLADI'



Tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başladı. Kendisini esnaf olarak tanıtan kişi, 'Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum.' diye konuştu.



ESNAF OYUNU BOZDU



Hatay'da kuyumcu sahibi ise Akşener'e, 'Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil' deyince kendisini esnaf okarak tanıtan şahıs 'CHP Gençlik Kolları'nda bulunuyorum' ifadelerine yer verildi.



'SANKİ BİZİM YANIMIZDA HAREKET ETMESİ AĞRIMIZA GİTTİ'



A Haber'de yer alan bir habere göre; Gerçek o kuyumcu ile daha sonra yapılan röportajda ortaya çıktı.



Kuyumcu, gerçekleri samimiyetle muhabirlere anlatarak, 'İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizim yanımızda bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim ağrımıza gitti işin doğrusu. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu orada. Ortamda biz de sıkıntıya girdik. Biz de rahatsız olduk' ifadelerini kullandı.



ALGI MEDYASI TİYATRO SERVİS ETTİ



Esnaf her ne kadar 'bizimle çalışmıyorlar' dese de CHP ve İP algı operasyonunu sürdürdü. CHP yandaşı Sözcü Gazetesi de oynanan 'esnaf' tiyatrosunu servis etti. Türkiye'yi karalayan CHP'li şahıs esnaf olarak gösterildi. Kaynak : Arşiv