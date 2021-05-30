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Uzmanlardan korkutan kene uyarısı: 900’e yakın hastalığı nakledebilir

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Sıcaklıkların artması ile sayıları hızla artan kenelerin 900’e yakın hastalığı insan ve hayvanlara nakledebileceğini söyleyen Ergül, piknik alanlarına özellikle sulak mera gibi yerlere piknik yapmaya giden vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 11:37
Uzmanlardan korkutan kene uyarısı: 900’e yakın hastalığı nakledebilir

Havaların ısınması ile ortaya çıkan keneler ile ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kenenin 900'e yakın hastalığı canlılara nakledebileceğini söyleyerek, “Hayvan besleyen vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı” dedi.

900'E YAKIN HASTALIĞI NAKLEDEBİLİRLER

Pikniğe gidecek vatandaşların açık renk giysiler giymesi gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, 'Havaların ısınması ve buna bağlı olarak nemin de artmasıyla birlikte artık keneler doğal ortamı olan doğaya çıkmış oldular. Hal böyle olunca da keneler diğer canlılardan kan emen, vücudundaki enfeksiyonlardan nakleden akarlardır. 900'e yakın hastalığı gerek insanlara, gerekte diğer canlılara hastalık nakledebilmektedirler.

AÇIK RENKLİ GİYSİ TERCİH EDİN

O nedenle hayvan besleyenlere vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Havaların ısınmasıyla piknik alanlarına özellikle sulak mera gibi yerlere piknik yapmaya giden vatandaşlarımız burada çok dikkatli olması gerekiyor. Açık renkli giysiler giyerek, kenelerin vücutlarına gelip, gelmediğini görmeleri tespit edebilirler. Onun haricinde de hayvan besleyen yetiştiricilerimiz bahçeli ortamlarına veya meraya hayvanlarını çıkardıkları zaman hayvanlarını düzenli olarak keneye karşı ilaçlar ise hayvanlarını ve kendilerini korumuş olurlar” dedi.

ÖLÜMLERE SEBEP OLABİLİR

Ergül, vatandaşların doğal ortamlardan döndükten sonra kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini söyleyerek, “Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi dediğimiz, insanları hastalığı bulaştırmada lyme dediğimiz ya da babesioz dediğimiz birçok hastalığı bulaştırabilmektedirler. Bu da büyük baş hayvanlarımızda verim kaybına, yetiştiricilerimizin ekonomik kaybına hatta vatandaşlarımızın ölüm derecesine varan hastalıkları nakletmiş olmaktadırlar. Keneler vücuda geldiklerinde diğer canlılar veya vatandaşlar bunun farkına varamazlar. Piknik alanlarınızdan döndüklerinde kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer ki vücutlarına kene yapışmış ise en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeliler. Kendileri keneyi çıkarmaya çalışmamalıdırlar. Çünkü keneyi çıkarttıkları esnada bilinçsiz bir şekilde çıkartırlarsa kenenin taşımış olduğu enfeksiyonu da kendilerine nakledebilmektedir. Doktor kontrolünde sağlık ocağında çıkartılması en uygun yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Kongo


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