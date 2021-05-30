İsrail'de Netanyahu için yolun sonu göründü! Koalisyon hükümeti için kritik hamle

Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.



İSRAİL'İN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR



Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da 'değişim bloğu' olarak adlandırılan partilerle 'birlik hükümeti' kurulması olduğunu ifade etti.



'HÜKÜMET KURMAK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA NİYETLİYİM'



Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, 'Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim.' dedi.



KOALİSYON KURULURSA NETANYAHU KOLTUĞUNU KAYBEDECEK



Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.



NETANYAHU YETERLİ DESTEĞİ BULMAMIŞTI



İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.