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İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 978 atın kayıp olduğu ifade edilmişti. Her konuda anında açıklama yapan İBB söz konusu skandal hakkında günler sonra konuşabildi. İBB’den yapılan açıklamada “Adalar'daki bakımları sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür” denildi. İtiraf gibi açıklamanın ardından İBB’ye zor bir soru da AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş’ten geldi. Keleş, “Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü. Peki ya diğerleri?” diye sordu.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:58
İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti.

İBB: "ATLARIN ADALAR'DAKİ BAKIMI SÜRECİNDE ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE TOPLAM 224 AT ÖLMÜŞTÜR"

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu. İBB açıklamasında; "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.

KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.

Cahit Altunay

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