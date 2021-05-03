İBB’den merak edilen konu hakkında skandal itiraf! Adalar’daki 978 atın 224’ü bakımsızlıktan ölmüş! Peki ya diğerleri?

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 978 atın kayıp olduğu ifade edilmişti. Her konuda anında açıklama yapan İBB söz konusu skandal hakkında günler sonra konuşabildi. İBB’den yapılan açıklamada “Adalar'daki bakımları sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür” denildi. İtiraf gibi açıklamanın ardından İBB’ye zor bir soru da AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş’ten geldi. Keleş, “Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü. Peki ya diğerleri?” diye sordu.