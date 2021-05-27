Haaretz, İsrail'in öldürdüğü Gazzeli çocukların fotoğraflarını paylaştı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda yüzlerce masum Filistinliyi katletti.



11 gün süren saldırılarda hayatını kaybedenler arasında Gazzeli çocuklar da bulunuyor.



HAARETZ, KATLEDİLEN GAZZELİ ÇOCUKLAR PAYLAŞTI



İsrail basınından Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarına ayrıldı.



'SAVAŞIN BEDELİ BU'



Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların hikayelerine de yer verilen haber için 'Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu' manşeti kullanıldı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.







'DOKTOR, SANATÇI, LİDER OLMAK İSTİYORLARDI'

Çocuklarını İsrail saldırılarında kaybeden Filistinli ailelerin görüşlerini aktaran gazetenin haberinde, 'Onlar doktor, sanatçı, lider olmak istiyordu.' denildi.



Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrinde taksi şoförlüğü yapan Sa'ed Asaliya, kanlı saldırılarda 10 yaşındaki kızını kaybetti. Asaliya, 'İnanmak benim için hala zor.' ifadesini kullandı.





