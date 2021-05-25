HSK'dan yaz kararnamesi! 3 bin 70 hakim ve savcının yeri değişti!

HSK Yaz kararnamesini açıkladı, adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti.



Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı.



HSK'YA ATANACAK ÜYELER BELLİ OLMUŞTU!



Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yeni üyelerini seçti.



HSK'nın yeni 7 üyesi ilk tur oylamasında 400'den fazla oy alarak seçildi.



HSK'nın yeni üyeleri Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.