USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Ayaklarından tavana asıp feci şekilde dövdüler!

İstanbul Kağıthane’de Pakistan uyruklu Nauman Khalid A. (30)’yı kaçırıp ayaklarından tavana asarak işkence ettikleri videoyu ailesine gönderen ve 15 bin dolar fidye isteyen 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğince baskın yapılarak sağ olarak kurtarılan Khalid A.’nın yanında İpsar A. (21) isimli şahsın da kaçırıldığı öğrenildi. Polis iki rehineyi de kurtardı.

Güncel / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:45
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Ayaklarından tavana asıp feci şekilde dövdüler!

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistanlı bir aileden geçtiğimiz hafta bir mektup gönderildi. Gönderilen mektupta kendilerini Yunanistan menşeili yabancı bir numaradan aradıklarını ve Nauman Khalid A.'yı kaçırıp işkence ettiklerini gösteren video atıldığı yazıyordu. Ayrıca Khalid A'yı tavana ayaklarından asıp işkence eden kişilerin onun hayatı karşılığında ailesinden 15 bin dolar fidye istediği belirtildi.

TAKSİ İLE KAÇIRDILAR

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Khalid A'nın Kağıthane Çakmak Caddesi üzerindeyken yanına ticari taksi ile gelen 5 kişi tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Gasp Büro ekipleri şüphelilerin kaçırdıkları şahsı Fatih'te bir adrese götürdüklerini tespit etti.



2 REHİNE KURTARILDI

Geçtiğimiz hafta belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Nauman Khalid A. kurtarıldı. Şahışla yapılan mülakatta aynı adreste bulunan yine Pakistanlı İspar A'nın da kendisi ile birlikte kaçırıldığını söyledi. Gasp Büro Ekipleri iki rehineyi sağ salim kurtardı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis konuyla ilgili ikamette bulunan 6 şüpheliyi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si Türk 6 şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yunanistan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement