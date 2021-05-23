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Selanik göçmenlerini hedef alan müftüye soruşturma açıldı

Selanik göçmenleri için "Yüzde 90'ı Sabetayist. Aslında Müslüman değil" deyip Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da göndermede bulunan müftü hakkında Diyanet, inceleme başlattı.

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 22:12
Selanik göçmenlerini hedef alan müftüye soruşturma açıldı

Düzce'de Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, geçtiğimiz cuma namazında yaptığı konuşmada Selanik göçmenlerini hedef aldı.

Filistin olayları ve Yahudilere değindiği vaazında müftü Soytekinoğlu, Selanik göçmenlerinin yüzde 90'ının Sabetayist olduğunu ve Müslüman olmadığını söyledi.

MÜSLÜMAN DEĞİL YAHUDİLER
Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak“Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” ifadelerini kullandı.

Müftü, vaazında ardından Gezi olaylarıyla da bağlantı kurdu.

BİR TANESİ BİR TAKIMIN BAŞKANI
Müftünün vaazında şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

'Bunlar dünyanın neresinde olursa, şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın, İstanbul'da gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Gene Yahudiler idi. Şu an bir şirketin bir takımın başkanı. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman size de aynısını yaparlar.'

Müftünün konuşması cami cemaati tarafından kayda alındı.

DİYANET: SORUŞTURMA AÇILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, 'Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır' denildi.

MÜFTÜ AÇIĞA ALINDI
Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu'na tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Soytekinoğlu'nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, 'Diyanet İşleri Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır.' ifadesini kullandı.


Mustafa Şentop


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