İstanbul'a Seyahati 4 Saatten 1.5 Saate Düşüyor! Yüzde 98'i Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Halkalı–Ispartakule Demir Yolu Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AYGM'de çalışan işçi ve mühendisler ile çok sayıda davetli yer aldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız; 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km'lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 km'lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak" dedi.Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule etabımızda; 6,4 km çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 adet aç-kapa tünel ve 1,38 km açık hat olmak üzere 8,4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz. Hatırlayacağınız üzere sizlerle geçen yıl Şubat ayı içerisinde TBM-2 Tünelimizdeki çalışmaları tamamlayarak ışık görme törenini gerçekleştirmiştik. Projemizin son durumunu da özetleyecek olursak; Hat-1 ve Hat-2 tünellerinde TBM kazılarını tamamladık. TBM çıkış portal yapısında kazı devam etmektedir. Tamamlanan kazı miktarı yüzde 98 civarındadır. Çıkış portalı sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile bin 751 adet plastik kazık imalatlarını tamamladık. Ispartakule kesimi aç-kapa temel beton imalatlarını bitirdik. Şaft kesiminde kazı çalışmalarını tamamladık. NATM bağlantı tünelleri kalıcı kaplama imalatlarını gerçekleştirdik. Sinyalizasyon sistemi kapsamında tüm ana bileşenlerin onay süreçlerini tamamladık. Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 km'lik hatla İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine, oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz" dedi.Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımızın çok önemli bir yönü daha var. Söz konusu hattımız, ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray'ın doğal uzantısı olarak İstanbul'un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak; Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ama bizim için durmak yok. Şu anda İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık" dedi.Konuşmasının devamında Uraloğlu, "Ayrıca Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile de yeni bir tarihi adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek bu stratejik hat, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edecek. Toplam 125 kilometre uzunluğundaki bu hattımız, Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul'un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacak. Uluslararası arenada büyük ilgi gören bu projemiz için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi unvanını da taşıyor. İnşallah ihale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.