İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak!

İlber Ortaylı için ilk tören, 2002-2014 yılları arasında aktif, 2014 yılı sonrasında ise misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek.Saat 11.00'de burada yapılacak törenin ardından İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Cami'ne götürülecek. Ortaylı için Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.İlber Ortaylı, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere aynı zamanda hocası olan Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ve Türkiye'nin önemli tarihçi ve sosyal bilimcilerinden birisi olan Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Mehmet Genç'in de kabrinin bulunduğu Fatih Cami haziresinde toprağa verilecek.Ömrünü Türk tarihçiliğine adayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaklaşık 30 bin ciltten oluşan kütüphanesinin büyük bir kısmını Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesine bağışlamıştı.Ortaylı, kitaplarının bir kısmını 12 yıl boyuna aktif görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesine ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından adına yaptırılan kütüphaneye bağışlamıştı.2005- 2012 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliği de yapmıştı.Ortaylı, Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'e eşlik etmişti.Ortaylı, kraliçeye Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerini ziyaretinde eşlik etmiş devamında da birlikte Bursa'ya gitmişlerdi.