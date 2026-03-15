Yapay Zeka Hastalar İçin Ne Kadar Güvenli? Uzmanlar Açıkladı

Günümüzde insanlar sağlık tavsiyeleri için giderek artan bir şekilde yapay zekaya yöneliyor. Microsoft, Google, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji devleri, sağlık alanına özel büyük dil modelleri geliştirdi. Hatta Microsoft, hasta kayıtlarını ve giyilebilir cihaz verilerini birleştiren Copilot Health aracını yakın zamanda tanıttı. Apple ve Oura gibi şirketlerin de bu alana yönelik çalışmaları sürüyor. Annenberg Kamu Politikası Merkezi'nin verilerine göre, insanların yüzde 63'ü yapay zeka tarafından üretilen sağlık bilgilerini güvenilir buluyor. Bu yükseliş, sağlık kurumlarına olan güvenin son bir yılda yüzde 5 ila 7 oranında düşmesiyle de doğrudan bağlantılı görünüyor.Aile hekimi Dr. Alexa Mieses Malchuk, yapay zekanın tıp dünyasındaki bu hızlı yayılışını farklı bir boyutuyla değerlendiriyor. Doktorlar yapay zekayı evrak işlerini azaltmak ve randevuları düzenlemek gibi idari işler için oldukça faydalı buluyor. Amazon ve Google gibi şirketler de doktorların bu idari yükünü hafifletmek için yeni sağlık yazılımları duyurdu.Ancak uzmanlar, hastaların bu sohbet botlarını kesin bir teşhis aracı olarak kullanmaması gerektiği konusunda kesin bir dille uyarıyor. Dr. Malchuk, yapay zekanın tıbbi teşhis koyamayacağını ve hastaların yeterli eğitimi olmadığı için ciddi şekilde yanlış yönlendirilebileceğini belirtiyor. Yapay zekaya verilen eksik veya yanlış bilgiler, tamamen hatalı tedavilere zemin hazırlayabiliyor.Yapay zekanın saniyeler içinde sunduğu cevaplar, kullanıcılara çoğu zaman sahte bir güven duygusu veriyor. Bu durum, insanların doktora gitmeyi ertelemesine ve hastalıkların erken teşhis edilme şansının ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, ChatGPT'nin acil vakaların yarısından fazlasında durumu hafife aldığını ve hastaları acil servis yerine 24-48 saatlik normal muayenelere yönlendirdiğini kanıtladı. Uzmanlar, internetten veya yapay zekadan elde edilen bilgilerin her zaman bir tıp hekimi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.Peki bu teknolojiyi sağlık için hiç mi kullanmamalıyız? Uzmanlara göre bu araçlar, genel zindelik ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri için harika bir başlangıç noktası oluşturuyor. Yapay zekayı özel diyet listeleri oluşturmak veya kişiselleştirilmiş egzersiz programları hazırlamak için güvenle kullanabilirsiniz.