2025’te kayıt dışı istihdama 4 milyar lira ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce iş yerini denetleyerek sigortasız çalışan kişileri tespit etti. SGK, tespit ettiği uygunsuzluklara rekor para cezası kesti.SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetimler kapsamında 227 bin 933 iş yerine yönelik inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler kapsamında 131 bin 138 iş yeri denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda 660 iş yerinin tescilsiz olduğu belirlenirken, 33 bin 986 sigortalının kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi.Tespitler doğrultusunda 395 milyon 250 bin 647 TL prim aslı ve 4 milyar 190 milyon 51 bin 857 TL idari para cezası uygulandı. Kayıt dışı istihdam denetimleri dışında yürütülen diğer denetim faaliyetleri kapsamında ise 15 bin 582 sahte iş yeri ve sahte sigortalılık incelemesi yapıldı. Bu incelemelerde 2 bin 80 sahte iş yeri ile 146 bin 792 sahte sigortalı tespit edildi. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 9 bin 7 inceleme gerçekleştirildi.2025 yılında yürütülen denetimlerin, kayıt dışı istihdamın tespiti, sahte sigortalılık uygulamalarının önlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin korunmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.