İlçe farklı vurgun aynı: Kuşadası'nın ardından bir ihale skandalı daha ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre Çiğli Belediyesi, temizlik ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen sene mayıs ayında ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11'i geçersiz sayılınca tepkiler arttı. İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazandı.10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri de kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçti. 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için açılan ihale maliyetinin 330 milyon lira olması tepki çekti. Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye ilişkin tepkilerini dile getirmesine rağmen belediye yönetiminin somut bir cevap veremediği kaydedildi. İhale için ayrılan dev bütçe ile söz konusu tüm araçların satın alınabilecekken yalnızca 2 yıllığına kiralandığı savunuluyor.