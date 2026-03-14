3 Katlı Binada Can Pazarı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Fatih’te bulunan bir binanın 3. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun mücadelesi ile alevler kontrol altına alınırken, feci yangında 1 kişinin öldüğü 1’i ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'ta meydana geldi.Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 3'üncü katı ve binanın çatısını komple sardı. Binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı.Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmalarının ardından sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.Hayatını kaybeden kişinin binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı (64) olduğu belirlendi.Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri devam ederken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.