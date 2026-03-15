ABD Hürmüz Boğazı’nı nasıl açacak? İran’ın ‘ölüm tuzağı’ planı devrede!

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için askeri seçenekleri değerlendiriyor. Ancak uzmanlara göre boğazın güvenliğini sağlamak hem büyük askeri güç hem de aylar sürebilecek bir operasyon gerektirebilir.Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması sonrası Trump yönetimi harekete geçti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte açıklamalar yapan Trump, petrol tankerlerinin ve ticari gemilerin boğazdan güvenli geçişini sağlamak için ABD donanmasının koruma operasyonlarına başlayacağını duyurdu.Trump, operasyonların 'çok yakında' başlayabileceğini belirterek diğer ülkeleri de destek vermeye çağırdı.Planlanan koruma operasyonu kapsamında ABD savaş gemileri, petrol tankerleri ve ticari gemilerle birlikte boğazdan geçerek mayınları temizleyecek ve İran'dan gelebilecek hava, füze ve hızlı saldırı botu tehditlerine karşı koruma sağlayacak.Uzmanlara göre bu tür bir operasyon için her tanker için yaklaşık iki savaş gemisi gerekebilir. Beş ila on tankerden oluşan bir konvoyu korumak için ise en az 12 savaş gemisinin görev yapması gerekebilir.Ayrıca gökyüzünde devriye gezecek en az bir düzine MQ-9 Reaper insansız hava aracıyla (İHA) İran'ın kıyı bölgelerindeki füze ve drone rampalarının tespit edilip vurulması planlanabilir.Ancak uzmanlara göre Hürmüz Boğazı'nın en dar noktası yalnızca yaklaşık 33 km genişliğinde. İran'ın kıyı şeridinde konuşlu gemisavar füzeleri, kamikaze dronlar, deniz mayınları ve sürat tekneleri bu dar geçitte ilerleyen gemileri kolay hedef haline getirebilir.Bu nedenle ABD savaş gemilerinin tankerleri korumak için boğaza girmesi durumunda, İran'ın farklı yönlerden aynı anda saldırı düzenleyebileceği ve dar su yolunun büyük donanma unsurları için yüksek riskli bir çatışma alanına dönüşebileceği belirtiliyor.Bu senaryo askeri çevrelerde Hürmüz'ün 'ölüm tuzağı' olarak tanımlanmasına neden oluyor.The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Washington'un değerlendirdiği daha kapsamlı bir seçenek ise İran'ın güney kıyılarında askeri operasyon düzenlemek.Bu senaryoda ABD kuvvetleri, boğaza bakan bölgelerdeki füze ve İHA sistemlerini devre dışı bırakmak için önce yoğun hava saldırıları düzenleyebilir.Ardından ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi çıkarma operasyonuyla bölgeye asker indirmesi gündeme gelebilir. Ancak askeri analistler böyle bir operasyonun binlerce asker gerektireceğini ve ABD birliklerinin aylar boyunca İran saldırılarına açık kalabileceğini belirtiyor.Uzmanlara göre İran'ın yalnızca kıyı bölgelerinden değil, ülkenin iç kesimlerinden de uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla Körfez'deki gemileri hedef alabilme kapasitesi bulunuyor.Bu nedenle kıyı hattının kontrol altına alınması bile ticaret gemilerinin güvenliğini tam olarak garanti etmeyebilir.Nitekim İran'ın savaşın başlamasından bu yana Körfez'de iki düzineden fazla gemiye saldırı düzenlediği belirtiliyor.Denizcilik analiz şirketi Lloyd's List Intelligence'a göre yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle boğazdan geçiş yapan tanker sayısı normal kapasitenin yalnızca yüzde 10'una düşebilir. Bu da Basra Körfezi'nde bekleyen 600'den fazla ticaret gemisinin geçişinin aylar sürebileceği anlamına geliyor.Askeri ve enerji sektörü uzmanlarına göre Hürmüz Boğazı'nda normal gemi trafiğinin yeniden başlaması için yalnızca askeri önlemler yeterli olmayabilir.Ticaretin eski seviyesine dönmesi için İran ile çatışmaların sona ermesi ve Tahran'ın gemilere yönelik saldırıları durduracağına dair güvence vermesi gerekiyor.