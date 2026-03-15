İran İsrail bağlantılı 20 casusu tutukladığını duyurdu

Batı Azerbaycan eyaletinde, İsrail ile iş birliği yaptıkları ve askeri ile güvenlik noktalarına ait konum bilgilerini ilettikleri iddia edilen 20 kişi tutuklandı.Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor...28 Şubat'ta başlayan ve birçok ülkeyi içine alan ABD-İsrail İran savaşı 16. gününde devam ediyor.Karşılıklı saldırılar ve tehditler devam ederken bu kez de İran'dan bir operasyon bilgisi paylaşıldı.İran'da 'İsrail ile bağlantılı casusluk' operasyonu düzenlendi.Ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde, İsrail ile iş birliği yaptıkları ve askeri ile güvenlik noktalarına ait konum bilgilerini ilettikleri iddia edilen 20 kişi tutuklandı.Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, 'Siyonist rejimin uzantılarıyla bağlantılı ve iş birliği yapan, askeri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik noktalarının ayrıntılarını Siyonist düşmana göndermek de dahil olmak üzere faaliyet yürüten birkaç paralı asker ağına darbe vuruldu ve haklarında adli karar çıkarılan 20 kişi tutuklandı' denildi.