Bayramda çalışanlara ek ücret: Mesai nasıl hesaplanıyor?

Ramazan Bayramı'na günler kala başta imalat sektörü olmak üzere üretim sektöründeki işletmeler bayram mesai planlarını yapmaya başladı. İşyeri çalışanları bayramda mesai yapacak.Peki bayram mesaisinde çalışanların hakları neler? Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Bayramın hafta sonuna denk gelmesi hesaplamayı nasıl değiştirecek? İşveren personelini bayramda zorla çalıştırabilir mi? Bayram mesaisine kalanlar ne kadar ücret alacak, mesai ücreti nasıl hesaplanır? Mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi? Bayram mesaisine ilişkin tüm ayrıntılar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.2026 yılında brüt asgari ücret tutarı 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanır. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Ramazan Bayramı arife günü dahil edildiğinde 3.5 gün resmi tatil söz konusu. Bayram boyunca çalışması durumunda personele tam maaşının yanı sıra 3 bin 853 TL ek ödeme yapılabilecek.Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla, 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. Bu Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için 4 bin 954 liraya kadar çıkabilecek. Bayram boyunca çalışan bir personelin hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651,50 TL olacak. Cumartesi için ek ödemesini hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL alacak. Pazar günü de aynı şekilde yüzde 50 zamlı olarak 1.651,50 TL şeklinde ödenecek. Böylece 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline hafta sonu kriteri de dahil toplamda 4.954,50 TL ek mesai ücreti geçecek.Bayram günü normal mesai saatinden fazla çalışan personele, fazla mesai ücreti de ayrıca ödenir. Fazla mesai ücreti normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanır.İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personelini çalışmaya zorlayamaz. Bayramda çalışmak personelin onayına bağlıdır. Ancak yapılan iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmaya yönelik ifade yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu hale gelebilir. Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmuyorsa, bayramda çalışmak ancak çalışanın rızası ile olur.İş yerlerinde arife günü saat 13:00'te başlar. Mevzuata göre saat 13:00'e kadar çalışma süresi tam günlük mesai olarak değerlendirildiği için çalışanlar normal mesai ücretlerini alırlar. Ancak çalışanlar arife günü öğleden sonra çalışmayı tercih ederse, işverenler ek mesai ücreti ödemek zorunda.BAYRAM mesai ücreti, normal çalışma ücreti ile birlikte ödenir. Eğer bayram mesaisi ödemesi, normal aylık maaşın verildiği tarihte yapılmamışsa, İş Kanunu'nun 34. maddesine göre çalışan gecikme faizi talep edebilir. Bu faiz uygulaması mevduatta uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden yapılır.Bayram tatili ek mesai kapsamına ve dolayısıyla kıdem tazminatına dâhil edilir.Üst düzey yöneticiler çalışma gün ve saatlerini kendileri belirledikleri için fazla çalışma yapsalar da mesai ücreti alamıyor. Ancak bu durum bayram tatilini de içeren genel tatil ücreti alacaklarını kapsamıyor. Üst düzey yöneticiler bayram günleri çalıştıklarını ispat etmeleri halinde mesai ücreti alabiliyor.İŞÇİ isterse bayram mesai ücretini alır isterse sonradan izin kullanabilir. Bu tamamen işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez, çalışan tam maaşını alır.