İran'dan Donald Trump'a rest!

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukuku ihlal etmekte ve ekolojik yıkıma yol açmaktadır. İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır' açıklamasında bulundu.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in ülkesini hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, yakıt depolarının hedef alındığını vurgulayarak, 'İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalaması uluslararası hukuku ihlal etmekte ve ekolojik yıkıma yol açmaktadır' ifadelerini kullandı. Bu durumun insan sağlığı ve çevre üzerinde nesiller sürecek etkilere yol açabileceği konusunda uyaran Arakçi, 'İsrail, savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır' dedi.İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal 'Şavuot Bayramı'na kadar sürdürebileceği iddia edildi.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi.Toplantıda askerlere 'bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını' söyleyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan 'Şavuot Bayramı'na kadar sürebileceğini belirterek, 'Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil.' ifadelerini kullandı.Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi.Haberde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi.İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARIİsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.İHA saldırısı nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine tepki göstererek Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu söyledi. Naini, 'Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin' dedi.İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri'nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.ABD'nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, 'Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar' dedi.Naini, 'Umman Denizi'nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD'ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları'nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı' ifadeleri kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz gücünü yok ettikleri yönündeki sözlerine atıfta bulunan Naini,'Trump İran'ın deniz gücünü yok ettiğini söylemiyor mu? O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin' şeklinde konuştu.İran'ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Naini, 'Şu ana kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Ayrıca halihazırda kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve 12 günlük savaştan şu ana kadar ürettiğimiz birçok füze ise henüz kullanılmadı' dedi.Savaşın sona ermesinin düşmanın İran'ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, 'Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.