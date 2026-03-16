İran'dan BAE'ye İHA saldırısı: Havalimanında uçuşlar durduruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.Dubai alev alev...Orta Doğu'yu kasıp kavuran çatışmanın dalgaları, bu kez dünyanın en kalabalık havalimanlarından birine ulaştı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticaret ve turizm merkezi Dubai'de, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) yakınlarındaki bir yakıt depolama tankına insansız hava aracı (İHA) isabet etmesi sonucu büyük çaplı bir yangın çıktı.Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü belirtildi.Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.Birleşik Arap Emirlikleri, İHA'nın sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkındaki soruları yanıtladı.Arakçi, ABD tarafından İran'ın Hark Adası'na yapılan saldırıya ilişkin, 'Bu saldırıları komşularımızın topraklarından gerçekleştirdiler. Artık, bize bu tür roketlerle saldırmak amacıyla komşularımızın topraklarını bir üs olarak kullandıkları gerçeği, su götürmez bir açıklık kazanmıştır.' diye konuştu.Arakçi, söz konusu saldırıları anbean takip ettiklerini söyleyerek, roketlerin birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai kentine çok yakın bir mevkiden olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından ateşlendiğinin ‘netlik kazandığını' belirtti.Körfez Arap ülkeleri, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırılarının başlamasının ardından 2.000'den fazla füze ve İHA saldırısına maruz kaldı.Saldırıların hedefleri arasında ABD'nin diplomatik temsilcilikleri ve askeri üslerinin yanı sıra körfez ülkelerinin kritik petrol altyapısı, limanlar, havalimanları, oteller ile konut ve ofis binaları yer aldı.Yetkililere göre İran, bölgesel çatışmanın başladığı günden bu yana BAE'ye yönelik 1.800'ü aşkın füze ve İHA fırlattı.Bu saldırılar, Körfez'in önemli finans merkezi Dubai'de ulaşım ve güvenlik alanında ciddi aksaklıklara yol açtı; ancak gelen mermilerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.BAE Savunma Bakanlığı, çatışma sürecinde şimdiye kadar dördü sivil olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Yetkililer, operasyonların yangının tamamen söndürülmesinin ardından normale döneceğini belirtirken, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması çağrısını yineledi.İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı