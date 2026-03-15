İran, ABD'li bankanın Dubai’deki ofisini hedef aldı

Müzakere masası yerini savaşa bıraktı.ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta iki hafta geride kaldı.Karşılıklı saldırılar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.ABD'nin İran'daki iki bankaya yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme geldi.Bu kapsamda ABD bankası Citibank'ın Dubai'deki ofisi vuruldu.Öte yandan Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, ABD'nin büyük finans kuruluşlarından Citibank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Manama'daki şubesinin de kimliği belirsiz insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını duyurduKanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonrası söz konusu banka şubesinde yangın çıktığını belirtti.Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren Citibank ise İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceğine yönelik tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.ABD, 11 Mart'ta Tahran'a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bank'ın dijital güvenlik merkezini füze saldırısıyla hedef almıştı.Saldırı sonrası Sepah Bank ile Melli Bank'ta sistemlerin çöktüğü ve çevrimiçi bankacılık hizmetlerinin devre dışı kaldığı bildirilmişti.Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, 'Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır.Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir' ifadeleri kullanılmıştı.