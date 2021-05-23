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Karar Gazetesi'nden yeni yalan! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara hibe desteğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Karar Gazetesi'nde "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddiası öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bu iddia yalanlandı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Güncel / 23 Mayıs 2021 Pazar 20:58
Karar Gazetesi'nden yeni yalan! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyetlerine 5 bin Türk lirası hibe verileceği açıklanmıştı. Ticaret Bakanlığı, hibe desteği verilecek faaliyetleri, Bakanlığın resmi sitesinde listeledi.

Listede yer alan 82.19.03 Nace kodlu 'Tez vb. Yazım bürolarının faaliyetleri' maddesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'İntihalci tez yazımına hibe verilecek' iddiası öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulunarak söz konusu ifadenin Uluslararası tanımına uygun olarak TÜİK tarafından dilimize çevrildiği ve aynı şekilde kodlandığını bildirdi. Bakanlık ayrıca; kod sınıflandırmasının Ticaret Bakanlığı'na değil Avrupa Birliği'ne ait olduğunu kaydetti.

Bakanlığın açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'İntihalci tez yazımına hibe verilecek' iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan esnaf meslek kodlarını içeren NACE kodu; Avrupa Birliği'nde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemidir. İntihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aksini iddia etmek; tüm dünyanın bunu legal sektör olarak kabul ettiği anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Söz konusu NACE kodu, İngilizceden çeviri olması ve detay dokümantasyon olmaması nedeniyle birtakım çevrelerce yanlış yorumlanmıştır.

82.19.03 numaralı faaliyet kodu mesleksel sınıflandırmada; fotokopi, çoğaltma ve benzeri işlemlerin alt kırılımı olup, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle ilgilidir. Uluslararası tanımına uygun olarak TÜİK tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır.

Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil; Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır.

İlgili NACE kodunun İngilizce dökümü orijinal belgede olduğu gibi aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.'


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